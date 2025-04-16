Британский Верховный суд определил понятие «женщина». Оно относится к биологическому полу

Верховный суд Великобритании вынес вердикт по юридическому определению женщины. «Единогласное решение суда заключается в том, что термины "женщина" и "пол" в Акте о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — говорится в постановлении.

При этом Акт о равенстве 2010 года «предоставляет трансгендерным людям защиту не только от дискриминации по защищенному признаку смены пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола», отметил председательствовавший на слушаниях судья лорд Ходж. Он подчеркнул при этом, что ни одной из сторон не следует воспринимать решение суда как свой триумф.

В законах, принятых до Акта о равенстве, использовалось определение биологического пола, а трансгендерный переход был добавлен в качестве отдельной защищаемой характеристики, указал он. По мнению суда, включение людей с сертификатом об изменении пола в тот или иной пол приведет к тому, что прочтение закона может быть «непоследовательным».

Вопросы, касающиеся беременности и материнства, могут быть истолкованы только как относящиеся к биологическому полу, в то время как в других частях Закона о равенстве говорится также о «сертифицированном поле».