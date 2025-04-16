Рийгикогу отклонил отмену повышения земельного налога

Финансовая комиссия предложила отклонить инициативу уже на первом этапе рассмотрения. За отклонение проголосовали 44 депутата, против - 12. Таким образом, законопроект был снят с парламентского рассмотрения.

Партия «Отечество» предлагала восстановить положения Закона о земельном налоге в редакции, действовавшей по состоянию на 1 января 2024 года, сохранить прежние ставки и льготы, в том числе освобождение от налога на предназначенную для жилья землю. Кроме того, инициаторы хотели вновь закрепить в законе ограничение годового роста земельного налога на уровне десяти процентов, которое ранее было отменено правительством.