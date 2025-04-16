Верховная рада продлила военное положение еще на три месяца. Значит ли это, что скорого мира и выборов в Украине не ждут?

При этом президент и парламент могут отменить военное положение в любой момент.

«Обещания американских друзей не очень реальны»

В то же время, например, депутат Рады Ярослав Железняк из проевропейской партии «Голос» считает, что это продление, скорее всего, означает, что выборов в ближайшие месяцы не будет.

«Все те люди, которые рассказывали, что осенью Офис президента или кабинет министров или, там, непонятно кто, или наши американские партнеры и друзья - если они еще партнеры и друзья - объявят выборы, то [эти люди], ну, немножко ошибались», - сказал Железняк в своем видеоблоге 12 апреля, когда ему уже наверняка было известно, что 16 апреля пройдет голосование о продлении военного положения.

Железняк пояснил, что на предвыборную кампанию закон отводит два или три месяца, и потому выборы осенью технически маловероятны, поскольку по истечении этого нового срока действия военного положения останется мало времени.

Кроме того, Железняк считает, что само решение продлить военное положение еще на 90 дней свидетельствует, что для Офиса президента и Верховной Рады «обещания американских партнеров о быстром завершении войны и о том, что они будут давить на наших врагов, чтобы они согласились на перемирие, не очень выглядят как что-то реальное».