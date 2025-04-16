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Историческая возможность: церковь, связанная с Московским патриархатом, не присоединится к общему пасхальному богослужению

Крестный ход.
Крестный ход. Фото: Kristjan Teedema

В этом году празднование Пасхи у западной и восточной церквей совпадает по времени и в воскресенье в Эстонии пройдет историческое событие: церкви, входящие в Совет церквей Эстонии, соберутся на общую экуменическую службу. Однако православная церковь, связанная с Московским патриархатом, останется в стороне.

В Страстную пятницу в разных городах и храмах проходят традиционные крестные ходы, посвященные воспоминанию о страданиях и смерти Христа. Они символизируют путь, который Иисус прошел от суда до гробницы.

В Таллинне этот путь начнется в пятницу в 12:30 в Домском соборе и пройдет с традиционными остановками у церкви Олевисте и во дворе кафедрального собора Святых Петра и Павла; завершится крестный ход в церкви Яани. На каждой остановке будут зачитывать отрывок из Евангелия о страданиях Христа.

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