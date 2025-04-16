Историческая возможность: церковь, связанная с Московским патриархатом, не присоединится к общему пасхальному богослужению

В этом году празднование Пасхи у западной и восточной церквей совпадает по времени и в воскресенье в Эстонии пройдет историческое событие: церкви, входящие в Совет церквей Эстонии, соберутся на общую экуменическую службу. Однако православная церковь, связанная с Московским патриархатом, останется в стороне.
В Страстную пятницу в разных городах и храмах проходят традиционные крестные ходы, посвященные воспоминанию о страданиях и смерти Христа. Они символизируют путь, который Иисус прошел от суда до гробницы.