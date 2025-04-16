Историческая возможность: церковь, связанная с Московским патриархатом, не присоединится к общему пасхальному богослужению

В Страстную пятницу в разных городах и храмах проходят традиционные крестные ходы, посвященные воспоминанию о страданиях и смерти Христа. Они символизируют путь, который Иисус прошел от суда до гробницы.

В Таллинне этот путь начнется в пятницу в 12:30 в Домском соборе и пройдет с традиционными остановками у церкви Олевисте и во дворе кафедрального собора Святых Петра и Павла; завершится крестный ход в церкви Яани. На каждой остановке будут зачитывать отрывок из Евангелия о страданиях Христа.