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Михал поблагодарил участвовавших в международных операциях военнослужащих

Фото статьи
Фото: Facebook

Премьер-министр Кристен Михал в среду на приеме для участвовавших в международных операциях военнослужащих подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности Эстонии.

«Зарубежных операции - хорошая учебная среда для повышения нашей боевой готовности и инвестиция в укрепление связей с союзниками, - сказал Михал. - Я думаю, что могу без преувеличений сказать, что участвовавшие в международных военных операциях военнослужащие являются золотым стандартом эстонских военнослужащих».

По словам премьер-министра, участие в международных операциях. «Наши Силы обороны помогли укрепить в Ираке местные вооруженные силы и снизить способность Исламского государства проводить теракты. Вызовы были сложными, но необходимыми для свободного мира, - сказал он. - Столь же ценной и необходимой была служба эстонских военнослужащих в операциях НАТО, ЕС или ООН».

Премьер-министр отметил, что вклад эстонских военнослужащих высоко ценится среди союзников. «Я много слышал на международных встречах о ваших профессионализме, дисциплине и надежности. Вы заслужили эту репутацию и кредит доверия своим прилежным трудом», - сказал Михал.

Премьер-министр также поблагодарил членов семей и близких всех военнослужащих, которые поддерживали их во время службы. «Знание, что близкие поддерживают тебя, всем придает уверенность», - сказал он.

В приеме приняло участие около сотни военнослужащих, большинство которых участвовало в военной операции Inherent Resolve под руководством США в Ираке. Кроме того Эстония участвует в операции НАТО в Ираке, операциях ЕС в Мозамбике, на Средиземном море и в регионе Красного моря, а также в операциях ООН на Ближнем Востоке.

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