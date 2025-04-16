Михал поблагодарил участвовавших в международных операциях военнослужащих

«Зарубежных операции - хорошая учебная среда для повышения нашей боевой готовности и инвестиция в укрепление связей с союзниками, - сказал Михал. - Я думаю, что могу без преувеличений сказать, что участвовавшие в международных военных операциях военнослужащие являются золотым стандартом эстонских военнослужащих».

По словам премьер-министра, участие в международных операциях. «Наши Силы обороны помогли укрепить в Ираке местные вооруженные силы и снизить способность Исламского государства проводить теракты. Вызовы были сложными, но необходимыми для свободного мира, - сказал он. - Столь же ценной и необходимой была служба эстонских военнослужащих в операциях НАТО, ЕС или ООН».

Премьер-министр отметил, что вклад эстонских военнослужащих высоко ценится среди союзников. «Я много слышал на международных встречах о ваших профессионализме, дисциплине и надежности. Вы заслужили эту репутацию и кредит доверия своим прилежным трудом», - сказал Михал.

Премьер-министр также поблагодарил членов семей и близких всех военнослужащих, которые поддерживали их во время службы. «Знание, что близкие поддерживают тебя, всем придает уверенность», - сказал он.