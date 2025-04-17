Евросоюз ужесточает миграционную политику

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер отметил, что у многих стран ЕС остается большое число нерассмотренных ходатайств, поэтому «любые меры по ускорению процесса принятия решений крайне важны».

В Брюсселе напомнили, что некоторые члены Евросоюза уже используют подобные списки на национальном уровне.

Что это означает для соискателей убежища?

Прошения об убежище от граждан «безопасных» стран «вряд ли будут удовлетворены» в странах ЕС, отмечается на сайте Еврокомиссии. В то же время подчеркивается, что присвоение этого статуса не является «гарантией безопасности для всех граждан этой страны», поэтому члены ЕС должны оценивать каждую заявку индивидуально.

Предложение Еврокомиссии о перечне «безопасных» стран теперь должно быть рассмотрено и принято в Европарламенте и Европейском совете.

Критика правозащитников

Организация EuroMed Rights, объединяющая 68 правозащитных проектов в Европе и Средиземноморье, раскритиковала инициативу Еврокомиссии. Правозащитники назвали, в частности, Египет, Марокко и Тунис «государствами, в которых задокументированы нарушения прав человека», а маркировка их в качестве «безопасных» является опасной и вводит в заблуждение.

План по ускорению депортации из ЕС

Ранее в марте Еврокомиссия представила план по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. План предусматривает, в частности, усиление давления на тех из мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между государствами-членами ЕС в целях ускорения процедур.