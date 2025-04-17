Новые требования к школам: изменения затронут не только начало учебного дня

Во вторник Postimees писал, что согласно свежему проекту постановления Министерства образования и науки, с нового учебного года начало школьного дня будет перенесено с восьми утра на девять - а в некоторых случаях даже на более позднее время. В качестве аргумента приводится то, что более позднее начало занятий может благоприятно сказаться на психическом здоровье учеников, их поведении и учебных результатах.