Новые требования к школам: изменения затронут не только начало учебного дня

Согласно недавно подготовленному проекту постановления Министерства образования и науки, в дальнейшем за транспортировку ребенка, проживающего далеко от школы, будет отвечать местное самоуправление. Кроме того, школы должны будут регулярно косить траву, чтобы дети не падали и не рисковали подцепить клещей.
Во вторник Postimees писал, что согласно свежему проекту постановления Министерства образования и науки, с нового учебного года начало школьного дня будет перенесено с восьми утра на девять - а в некоторых случаях даже на более позднее время. В качестве аргумента приводится то, что более позднее начало занятий может благоприятно сказаться на психическом здоровье учеников, их поведении и учебных результатах.