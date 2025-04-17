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Новые требования к школам: изменения затронут не только начало учебного дня

С нового учебного года обеденный перерыв должен длиться не менее 20 минут.
С нового учебного года обеденный перерыв должен длиться не менее 20 минут. Фото: Marianne Loorents

Согласно недавно подготовленному проекту постановления Министерства образования и науки, в дальнейшем за транспортировку ребенка, проживающего далеко от школы, будет отвечать местное самоуправление. Кроме того, школы должны будут регулярно косить траву, чтобы дети не падали и не рисковали подцепить клещей.

Во вторник Postimees писал, что согласно свежему проекту постановления Министерства образования и науки, с нового учебного года начало школьного дня будет перенесено с восьми утра на девять - а в некоторых случаях даже на более позднее время. В качестве аргумента приводится то, что более позднее начало занятий может благоприятно сказаться на психическом здоровье учеников, их поведении и учебных результатах.

В министерстве признают, что сдвиг начала занятий станет одним из самых значимых изменений для школ, однако новых требований, направленных на снижение рисков для здоровья, будет еще больше.

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