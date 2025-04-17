Трагедия в Китае: бывший одноклубник игрока сборной Эстонии погиб, выпав с 11 этажа

Двадцативосьмилетний Бупендза, который в сентябре прошлого года заключил двухлетний контракт с клубом «Рапид» Бухарест, за который выступает Маттиас Кяйт, провел за команду девять матчей и забил три гола. В феврале он уже играл за китайский клуб высшей лиги «Чжэцзян», где успел отличиться четырьмя голами в шести встречах до трагической гибели.

Обстоятельства произошедшего с Бупендза остаются неясными. По данным китайских СМИ, он выпал из окна собственной квартиры, в которой в тот момент находился и его брат, поэтому не исключается, что между ними произошел конфликт.

Несмотря на трагедию, «Чжэцзян» в тот же день сыграл вничью 2:2 с «Мэйчжоу Хакка». Ни один из пяти других иностранных игроков команды не вышел на поле.

Родившийся в Габоне Бупендза в 2016 году стал чемпионом своей страны, после чего перебрался во французский клуб «Бордо», где так и не сыграл ни одного матча за основную команду. В 2019 году его отдали в аренду в португальский клуб высшей лиги «Фейренсе», однако открыть счет забитым голам в одиннадцати матчах ему не удалось. В итоге он был отстранен от команды, поскольку отказался выступать за дубль.

Уйдя из прежней команды, Бупендза в 2020 году присоединился к турецкому клубу высшей лиги «Хатайспор». Этот переход оказался чрезвычайно удачным — с 22 голами он стал лучшим бомбардиром лиги.

По завершении сезона «Хатайспор» продал Бупендза катарскому клубу «Аль-Араби», а спустя год он перебрался в саудовский «Аль-Шабаб». Позже Бупендза выступал за «Цинциннати» в профессиональной лиге США, где стал участником драки в баре: боксер Квашон Толер сломал ему челюсть. После восстановления от травмы он перешел в «Рапид».