МНЕНИЕ Больше сна и 80-минутные уроки? Есть ли в этом смысл?

Среди родителей учеников Валгаской основной школы уже какое-то время ходят слухи об изменениях в расписании, которые вызывают путаницу. Как родитель школьника, я недавно услышала от одного хорошо осведомленного человека, что с 5 мая школьный день, по плану, будет начинаться в девять утра. Также хотят изменить продолжительность уроков.
Через пару дней в системе Stuudium появилось приглашение на информационное собрание. Однако в сообщении не было конкретизировано, что именно означает возможное изменение распорядка дня. Я также беседовала с несколькими педагогами, которые, по их словам, до собрания не были осведомлены о планах руководства школы.
На инфодне директор Тийт Таммару объяснил, что при более длительном сне дети лучше отдыхают и быстрее усваивают материал на уроках. Для некоторых учеников это действительно так. Но для других более позднее пробуждение может означать, что вечер затянется до поздней ночи.
Родителям, которым нужно быть на работе уже к восьми утра, такая идея не нравится. К счастью, младшие школьники смогут утром до начала занятий побыть в продленке, которая будет работать до уроков.
Тийт Таммару написал в Stuudium, что ученик должен уметь самостоятельно вставать, есть и идти в школу. Однако у многих родителей возникает вопрос: как разбудить ребенка, если ты сам на работе, а он спит один дома, как медведь зимой?
Родителям пообещали, что школьный день закончится в то же время, что и раньше. Однако, глядя на новое расписание, становится ясно - это не так. Дети посещают после школы музыкальные и художественные школы, кружки и спортивные секции. Если уроки в основной школе будут длиться даже на 20 минут дольше, это нарушит все другие запланированные на тот же день мероприятия. Придется снова пересматривать все расписания и подгонять их друг под друга, хотя учебный год уже почти заканчивается.
Как разбудить ребенка, если ты сам на работе, а он один дома спит, как медведь зимой?
Согласно новому плану, уроки больше не будут стандартными 45-минутными, а будут длиться 40 или 80 минут. Может показаться, что пять минут - это мелочь. Но если у ученика, например, шесть предметов в день, общее учебное время сокращается на полчаса. Предполагается, что это время дети должны использовать для самостоятельного обучения. Но будут ли они действительно учиться, если их не подгоняет ни родитель, ни учитель?
Учителям часто требуется время в начале урока, чтобы настроить учеников после перемены. В этом смысле длинные уроки, возможно, хорошая идея. Но нельзя забывать, что почти в каждом классе есть кто-то, кто считает себя крутым и при этом совершенно не умеет сосредотачиваться. Такие ученики уже сейчас тратят время на то, чтобы мешать другим и просто ходить по классу.
Пока что все это - только пробный месяц. Если все пройдет гладко, новая система будет введена и осенью.
Тем более, Министерство образования уже выразило желание, чтобы с осени школьный день по всей Эстонии начинался, как правило, в девять утра.