МНЕНИЕ Больше сна и 80-минутные уроки? Есть ли в этом смысл?

Через пару дней в системе Stuudium появилось приглашение на информационное собрание. Однако в сообщении не было конкретизировано, что именно означает возможное изменение распорядка дня. Я также беседовала с несколькими педагогами, которые, по их словам, до собрания не были осведомлены о планах руководства школы.

На инфодне директор Тийт Таммару объяснил, что при более длительном сне дети лучше отдыхают и быстрее усваивают материал на уроках. Для некоторых учеников это действительно так. Но для других более позднее пробуждение может означать, что вечер затянется до поздней ночи.

Родителям, которым нужно быть на работе уже к восьми утра, такая идея не нравится. К счастью, младшие школьники смогут утром до начала занятий побыть в продленке, которая будет работать до уроков.

Тийт Таммару написал в Stuudium, что ученик должен уметь самостоятельно вставать, есть и идти в школу. Однако у многих родителей возникает вопрос: как разбудить ребенка, если ты сам на работе, а он спит один дома, как медведь зимой?