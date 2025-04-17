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Совет Рийгикогу Эксперты рекомендуют разработать совершенно новый Закон об оружии

Навыки обращения с оружием и вопросы безопасности - одна из ключевых тем, касающихся изменений в Законе об оружии.
Навыки обращения с оружием и вопросы безопасности - одна из ключевых тем, касающихся изменений в Законе об оружии. Фото: Piotr Zakrzewski / Pixabay

Действующий Закон об оружии претерпел столько предложений по изменениям, что, как отметили участники состоявшегося в среду совещания в Министерстве внутренних дел, разумнее было бы принять совершенно новый закон.

Предприниматель в сфере безопасности Яанус Рахумяги назвал обсуждение в Министерстве внутренних дел по-настоящему историческим. Помимо представителей заинтересованных сторон - Союза охотников Эстонии, Союза стрелков Эстонии, Союза владельцев оружия и Союза охранных предприятий - в обсуждении приняли участие также несколько членов Рийгикогу, представители министерств обороны и внутренних дел, специалисты в области медицины, резервные офицеры, психологи и юристы, в том числе адвокат Аку Сорайнен, подготовивший подробный анализ Закона об оружии.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро («Ээсти 200»), совещание было вызвано необходимостью привести Закон об оружии в соответствие с новой геополитической реальностью. В беседе с Postimees он подчеркнул, что речь идет не просто об обновлении технических положений закона, а о пересмотре его в рамках новой философии национальной безопасности.

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