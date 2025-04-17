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В Тискре построят новую школу для более чем 400 учеников

Эскиз будущей школы в Тискре.
Эскиз будущей школы в Тискре. Фото: Kauss Arhitektuur OÜ

В четверг муниципальное предприятие OÜ Strantum, принадлежащее волости Харку, и победитель международного государственного тендера подпишут контракт на строительство школы в Тискре, рассчитанной более чем на 400 учеников.

Контракт на строительство будет подписан на месте будущей школы - в Тискре, на участке по адресу Лийва-теэ, 53.

Образовательное учреждение, которое откроет свои двери осенью 2026 года, будет включать двухэтажное учебное здание и детский сад с просторным спортивным залом, служебными и вспомогательными помещениями. В новой шестиклассной основной школе планируется открыть три класса по 24 ученика каждый, а также специальные малокомплектные классы. Кроме того, откроются две группы детского сада на сорок мест.

С численностью населения свыше 18 500 человек волость Харку в прошлом году вошла в число самоуправлений с наибольшим приростом населения. Самым быстрорастущим районом волости является именно Тискре, где за последние шесть лет число жителей почти утроилось. Здесь живет много молодых семей с детьми.

Строительство нового школьного здания финансируют волостная управа Харку и принадлежащее волости административное предприятие OÜ Strantum, которое в начале года по заказу управы также провело государственный тендер на выбор подрядчика.

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