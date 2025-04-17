В Тискре построят новую школу для более чем 400 учеников

Контракт на строительство будет подписан на месте будущей школы - в Тискре, на участке по адресу Лийва-теэ, 53.

Образовательное учреждение, которое откроет свои двери осенью 2026 года, будет включать двухэтажное учебное здание и детский сад с просторным спортивным залом, служебными и вспомогательными помещениями. В новой шестиклассной основной школе планируется открыть три класса по 24 ученика каждый, а также специальные малокомплектные классы. Кроме того, откроются две группы детского сада на сорок мест.

С численностью населения свыше 18 500 человек волость Харку в прошлом году вошла в число самоуправлений с наибольшим приростом населения. Самым быстрорастущим районом волости является именно Тискре, где за последние шесть лет число жителей почти утроилось. Здесь живет много молодых семей с детьми.