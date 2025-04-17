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Правительство Финляндии: восточная граница останется закрытой

Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото.
Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото. Фото: SASU MAKINEN/AFP

По данным МВД Финляндии, риск направляемой миграции остается вероятным.

Вчера правительство Финляндии решило оставить пункты пересечения на восточной границе закрытыми, пишет Yle.

Заявки на международную защиту по-прежнему будут приниматься только в погранпунктах воздушного и водного транспорта.

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что правительство пересмотрело свое прежнее решение о закрытии границы. Согласно данным властей, риск направляемой миграции при открытии границы с Россией по-прежнему остается вероятным.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой решением правительства с конца 2023 года.

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