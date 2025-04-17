Правительство Финляндии: восточная граница останется закрытой

Вчера правительство Финляндии решило оставить пункты пересечения на восточной границе закрытыми, пишет Yle.

Заявки на международную защиту по-прежнему будут приниматься только в погранпунктах воздушного и водного транспорта.

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что правительство пересмотрело свое прежнее решение о закрытии границы. Согласно данным властей, риск направляемой миграции при открытии границы с Россией по-прежнему остается вероятным.