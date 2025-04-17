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Опрос: коалиции с участием «Отечества» пользуются наибольшей поддержкой

Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна сохранили свои посты и после изменения состава правящей коалиции, повлекшего ремонт правительства.
Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна сохранили свои посты и после изменения состава правящей коалиции, повлекшего ремонт правительства. Фото: Mihkel Maripuu

Если бы выборы проводились сейчас, то, по оценкам избирателей, наиболее популярными были бы варианты коалиции с участием партии «Отечество».

Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Института социальных исследований, если бы выборы проводились сейчас и места в Рийгикогу распределялись в соответствии с последними процентами поддержки партий, то 20 процентов респондентов предпочли бы коалицию «Отечества», Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Вторым по популярности вариантом коалиции с 16 процентами стала бы коалиция «Отечества» и Партии реформ.

В недавнем опросе Институт социальных исследований попросил респондентов выбрать наиболее предпочтительную для них правительственную коалицию, если бы выборы проводились сейчас. Примерное распределение мест в Рийгикогу было рассчитано на основе последних объединенных результатов партийных рейтингов Norstat Estonia и Института социальных исследований.

Исходя из текущих рейтингов партий, «Отечество» получила бы в парламенте 32 места, Партия реформ - 20 мест, Центристская партия - 18 мест, EKRE - 16 мест, социал-демократы десять мест, Партия правых пять мест. Респонденты могли выбирать только между вариантами коалиции, которые имели бы большинство в Рийгикогу и не имели бы лишних членов.

Поддержка различных вариантов правящей коалиции распределилась следующим образом:

  • Коалицию «Отечества», Центристской партии и EKRE поддержали 20% опрошенных.
  • Союз «Отечества» и Партии реформ - 16%.
  • Альянс «Отечества», Центристской партии и социал-демократов - 10%.
  • Коалицию Партии реформ, Центристской партии, социал-демократов и Правых - 6%.
  • Объединение «Отечества», Центристской партии и Правых - 5%.
  • Вариант с участием «Отечества», EKRE и Правых - 4%.
  • Коалицию «Отечества», EKRE и социал-демократов - 3%.
  • Альянс Партии реформ, EKRE и социал-демократов - 1%.
  • Вариант с Партией реформ, Центристской партией и EKRE - также 1%.

36% респондентов не смогли определиться с мнением.

Таким образом, 57 процентов респондентов отдали предпочтение вариантам коалиции, в которых «Отечество» стало бы одной из правящих партий. 35 процентов опрошенных отдали предпочтение вариантам коалиции с участием Центристской партии, 28 процентов - с участием EKRE, 23 процента - с участием Партии реформ, 19 процентов - с участием социал-демократов и 16 процентов - с участием Правых.

Среди сторонников «Отечества», Центристской партии и EKRE наиболее предпочтительным оказался вариант коалиции с этими же партиями. Сторонники Партии реформ в большинстве своем отдавали предпочтение коалиции между «Отечеством» и Партией реформ. Сторонники Социал-демократической партии отдавали предпочтение коалиции «Отечества», Центристской партии и социал-демократов, а сторонники Правой партии больше всего отдавали предпочтение коалиции «Отечества», Центристской партии и Правой партии.

В ходе опроса также задавались вопросы о поправках к Закону о церквях и общинах, принятых на прошлой неделе. Из всех опрошенных 58 процентов заявили, что поддерживают поправку к закону, направленную на отделение Эстонской христианской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату. Так считают 67 процентов эстонцев и 14 процентов респондентов других национальностей.

Кроме того, выяснилось, что 61 процент респондентов не согласны с утверждением, что данная законодательная поправка может привести к новой Бронзовой ночи. С этим утверждением не согласны 64 процента эстонцев и 46 процентов респондентов других национальностей.

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