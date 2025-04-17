Опрос: коалиции с участием «Отечества» пользуются наибольшей поддержкой

36% респондентов не смогли определиться с мнением.

Таким образом, 57 процентов респондентов отдали предпочтение вариантам коалиции, в которых «Отечество» стало бы одной из правящих партий. 35 процентов опрошенных отдали предпочтение вариантам коалиции с участием Центристской партии, 28 процентов - с участием EKRE, 23 процента - с участием Партии реформ, 19 процентов - с участием социал-демократов и 16 процентов - с участием Правых.

Среди сторонников «Отечества», Центристской партии и EKRE наиболее предпочтительным оказался вариант коалиции с этими же партиями. Сторонники Партии реформ в большинстве своем отдавали предпочтение коалиции между «Отечеством» и Партией реформ. Сторонники Социал-демократической партии отдавали предпочтение коалиции «Отечества», Центристской партии и социал-демократов, а сторонники Правой партии больше всего отдавали предпочтение коалиции «Отечества», Центристской партии и Правой партии.

В ходе опроса также задавались вопросы о поправках к Закону о церквях и общинах, принятых на прошлой неделе. Из всех опрошенных 58 процентов заявили, что поддерживают поправку к закону, направленную на отделение Эстонской христианской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату. Так считают 67 процентов эстонцев и 14 процентов респондентов других национальностей.