С помощью новой функции как частные, так и корпоративные клиенты Bolt могут ввести данные своего рейса прямо в приложении: номер рейса, авиакомпанию, город вылета или время прибытия. Затем пользователь выбирает, сколько времени ему потребуется после приземления до посадки в машину - а Bolt отслеживает статус рейса в режиме реального времени. Если самолет задерживается, время начала поездки автоматически сдвигается. В случае отмены рейса заказ тоже отменяется - бесплатно для клиента.

Как отметил руководитель направления пассажирских перевозок Bolt Оскар Рыым, новая функция делает путешествие еще более гладким.

«Функция отслеживания рейсов помогает нашим клиентам не переживать из-за неожиданных задержек или отмен. Как только человек приземляется, его поездка уже перенесена на новое время. Сейчас функция работает более чем в 30 аэропортах по всему миру, но в этом году мы планируем расширить ее до ста направлений», - сказал Рыым.

Заказ поездки можно оформить за 90 дней вперед, при этом цена фиксируется в момент бронирования. Отменить поездку можно бесплатно - до одного часа до начала.