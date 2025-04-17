Полиция задержала курьера, участвовавшего в схеме выманивания денег: потерпевшие отдали ему более 43 000 евро

На прошлой неделе полицейские Идаской префектуры задержали в Нарве 45-летнего мужчину, который, согласно подозрению, участвовал в схеме выманивания денег в качестве курьера.
В течение последних недель в полицию со всей Эстонии поступали сообщения о мошенничестве, когда злоумышленники звонят потерпевшим и утверждают, что кто-то из их близких попал в аварию. Затем мошенники просят денег на лечение близкого человека, на издержки на адвоката или на покрытие расходов на лечение другой стороны, а также запрашивают домашний адрес потерпевшего. После этого к человеку домой приходит курьер, участвующий в мошеннической схеме, который забирает у потерпевшего наличные.
По словам руководителя группы по расследованию экономических и киберпреступлений Ханнеса Ялга, на прошлой неделе полицейские задержали в Нарве 45-летнего мужчину, который подозревается не менее, чем в четырех эпизодах мошенничества, совершенных в конце марта-начале апреля текущего года.
«В ходе следствия мы установили, что мужчина, вероятно, участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера и использовал для этого разные арендованные машины. Согласно подозрению, его задачей было приехать по адресу или в указанное место и забрать выманенные наличные после того, как мошенникам удавалось получить домашний адрес потерпевшего или договориться с ним о месте встречи. По имеющимся в настоящее время данным, мужчина ездил за деньгами как в Нарву, так и в Йыхви. Связан ли он с другими подобными случаями, будет выяснено в ходе следствия», - пояснил руководитель группы.
Подозреваемый в мошенничестве мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции. «Хотя обстоятельства этого уголовного дела еще выясняются, напоминаю, что не следует соглашаться на нелегальную работу, за которую обещают большое вознаграждение, так как любой такой шаг имеет последствия. Обещанные деньги могут казаться привлекательными, однако рано или поздно криминальная деятельность повлечет за собой уголовное производство и лишение свободы», - сказал Ялг.
Мошенники могут для получения денег использовать также людей, не связанных с мошеннической схемой. «Если человек работает курьером и ему передают посылку, в которой находятся деньги, это должно вызвать подозрения, и об этом следует сообщить в полицию. В наше время денежные переводы в основном совершаются через интернет. Передача денег курьером - необычный способ, и это может указывать на преступную деятельность», - описал схему руководитель группы по расследованию экономических и киберпреступлений.
Самыми уязвимыми являются русскоговорящие пожилые люди, потому что большинство мошеннических звонков совершается на русском языке.
«Несмотря на это всем следует быть бдительными, так как мошенники пытаются обманывать и эстоноговорящих. Очень важно рассказывать своим близким и знакомым пожилым людям о распространенных в настоящий момент мошеннических схемах и связанных с ними опасностях. Чем больше мы делимся информацией и предупреждаем друг друга, тем труднее мошенникам добиться своих целей», - заверил Ялг.
«Если в телефонном разговоре вам скажут, что с близким вам человеком случилось несчастье, стоит прервать разговор, позвонить своему близкому и выяснить, все ли с ним в порядке. Ни в коем случае нельзя слепо верить тому, что говорят по телефону. В Эстонии экстренная медицинская помощь бесплатна, и ни одна больница не просит отправить курьером наличные на покрытие расходов на лечение. Мошенники очень изощренны и используют самые разные средства, чтобы выманить у людей деньги», - пояснил руководитель группы.
Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя передавать по телефону личные данные или данные, связанные с банковскими счетами. Также не следует сообщать посторонним свой домашний адрес, не совершать денежные сделки или передавать наличные. Если вам поступил подозрительный звонок, разумно его сразу же прервать.
Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры заключил 45-летнего мужчину на два месяца под стражу. Ему предъявлено подозрение в совершении четырех эпизодов мошенничества с общей суммой ущерба 43 350 евро.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Элери Кястик, лучшее средство от распространения мошенничества - осведомленность людей и критическое мышление.
«Мошенники не выбирают потерпевших по географическому принципу, они находят людей, с которыми им удается войти контакт и наладить общение. Чем лучше люди осведомлены о том, как устроено государство и чем более подробные вопросы они задают при поступлении сомнительного звонка, тем сложнее мошенникам получать легкую наживу. Спрашивайте все: как устроены те или иные государственные службы или услуги, как отправляются заказные письма, как оказывается неотложная медицинская помощь или охраняются банковские счета», - сказала Кястик.
«Как правило, схемы построены таким образом, что поимка мошенников сложна. К сожалению, большей части потерпевших не удается вернуть свои деньги», - пояснила прокурор.
Кястик подчеркивает, что полиции следует сообщать о каждом случае мошенничества или подозрительной попытке войти в контакт: «Любая такая информация может дать полиции очередную ниточку, помогающую обнаружить главарей мошеннической сети.
Производство по уголовному делу ведет Идаская префектура под руководством Идаской окружной прокуратуры.