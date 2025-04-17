Полиция задержала курьера, участвовавшего в схеме выманивания денег: потерпевшие отдали ему более 43 000 евро

В течение последних недель в полицию со всей Эстонии поступали сообщения о мошенничестве, когда злоумышленники звонят потерпевшим и утверждают, что кто-то из их близких попал в аварию. Затем мошенники просят денег на лечение близкого человека, на издержки на адвоката или на покрытие расходов на лечение другой стороны, а также запрашивают домашний адрес потерпевшего. После этого к человеку домой приходит курьер, участвующий в мошеннической схеме, который забирает у потерпевшего наличные.

По словам руководителя группы по расследованию экономических и киберпреступлений Ханнеса Ялга, на прошлой неделе полицейские задержали в Нарве 45-летнего мужчину, который подозревается не менее, чем в четырех эпизодах мошенничества, совершенных в конце марта-начале апреля текущего года.

«В ходе следствия мы установили, что мужчина, вероятно, участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера и использовал для этого разные арендованные машины. Согласно подозрению, его задачей было приехать по адресу или в указанное место и забрать выманенные наличные после того, как мошенникам удавалось получить домашний адрес потерпевшего или договориться с ним о месте встречи. По имеющимся в настоящее время данным, мужчина ездил за деньгами как в Нарву, так и в Йыхви. Связан ли он с другими подобными случаями, будет выяснено в ходе следствия», - пояснил руководитель группы.