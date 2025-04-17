Десятилетний ребенок самостоятельно отправился в соседний город навестить отца: его искали несколько часов

Алекс, девятилетний школьник, живет с мамой на улице Лачплеша. Обычно его из школы забирает старший брат, и в тот день, 15 апреля, все выглядело как обычно - Алекс сказал учителю, что пойдет домой с братом, и около 14:00 покинул школу на улице Бруниниеку, где находится средняя школа имени Натальи Драудзини. Однако, вопреки своим словам, он направился не домой, а в сторону Огре, где живет его отец. Родители мальчика проживают раздельно.

Как сообщается в передаче, ребенок заранее подготовился к поездке. В школе недавно рассказывали о правилах безопасности на дороге, и Алекс предусмотрительно надел светоотражающий жилет.

По словам заместителя директора школы Инесе Бароне, для учеников первых и вторых классов действует продленка до 17:00. Обычно дети после уроков остаются в классе и делают домашние задания. Алекс ушел самовольно. Учителя рассказали, что он выглядел беспокойным, и в момент, когда педагог занималась другими учениками, он сказал, что за ним пришел брат, и ушел.

Примерно в 18:00 классный руководитель мальчика связался с руководством школы. Мать сообщила, что сын не вернулся домой. Школа сразу же порекомендовала родителям обратиться в полицию, и вскоре начались масштабные поиски. Были привлечены десятки сотрудников полиции, использовались беспилотники для обследования территории.