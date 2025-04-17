Десятилетний ребенок самостоятельно отправился в соседний город навестить отца: его искали несколько часов

Во вторник, 15 апреля, в Риге и ее окрестностях несколько часов велись поиски девятилетнего мальчика, который после школы не вернулся домой. Как позже выяснилось, ребенок, никого не предупредив, решил самостоятельно отправиться в Огре, чтобы навестить отца. Подробности этой истории выяснила программа Degpunktā, передает RUS.TVNET.
Алекс, девятилетний школьник, живет с мамой на улице Лачплеша. Обычно его из школы забирает старший брат, и в тот день, 15 апреля, все выглядело как обычно - Алекс сказал учителю, что пойдет домой с братом, и около 14:00 покинул школу на улице Бруниниеку, где находится средняя школа имени Натальи Драудзини. Однако, вопреки своим словам, он направился не домой, а в сторону Огре, где живет его отец. Родители мальчика проживают раздельно.
Как сообщается в передаче, ребенок заранее подготовился к поездке. В школе недавно рассказывали о правилах безопасности на дороге, и Алекс предусмотрительно надел светоотражающий жилет.
По словам заместителя директора школы Инесе Бароне, для учеников первых и вторых классов действует продленка до 17:00. Обычно дети после уроков остаются в классе и делают домашние задания. Алекс ушел самовольно. Учителя рассказали, что он выглядел беспокойным, и в момент, когда педагог занималась другими учениками, он сказал, что за ним пришел брат, и ушел.
Примерно в 18:00 классный руководитель мальчика связался с руководством школы. Мать сообщила, что сын не вернулся домой. Школа сразу же порекомендовала родителям обратиться в полицию, и вскоре начались масштабные поиски. Были привлечены десятки сотрудников полиции, использовались беспилотники для обследования территории.
Точно неизвестно, по каким улицам шел Алекс, но он уверенно двигался в направлении Огре. По его словам, сначала он сел на трамвай в Кенгарагсе, чтобы приблизиться к нужному направлению. Позже его заметили на Даугавпилсском шоссе, недалеко от Саласпилса. Полиция обследовала лес в этом районе, опасаясь, что ребенок мог свернуть с дороги.
Часть пути Алекс проделал на попутке - его подвезли незнакомые люди. Позже в полицию поступило сообщение, что ребенка видели на лугу у дороги недалеко от Огре. Сотрудники прибыли на место и обнаружили мальчика целым и невредимым.
Правоохранительные органы отметили, что, несмотря на активную помощь очевидцев, часть информации поступала с задержкой, что затруднило и замедлило поиски.
«Особенно в темное время суток, если вы видите ребенка, идущего в одиночку по обочине, не проходите мимо. Остановитесь, спросите, куда он идет. Возможно, он только что вышел из дома, а может, как в этом случае, направляется в другой город. Проявите участие и немедленно сообщите в полицию», - призвали представители полиции.
После происшествия руководство школы Натальи Драудзини заявило, что изменит порядок ухода детей домой. Теперь за тем, кто забирает ребенка, будет следить дежурный сотрудник.