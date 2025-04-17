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Новые поправки к закону: жителям Эстонии придется больше платить за электричество

Ветряная мельница.
Ветряная мельница. Фото: Elmo Riig

В Министерстве климата подготовили и уже передали в Рийгикогу поправки к закону, которые повлекут за собой новые расходы для потребителей энергии в Эстонии. Эти дополнительные издержки объясняются тем, что в будущем это якобы позволит снизить цену на электроэнергию. Однако в Elektrilevi такую аргументацию называют вопросом веры.

С законопроектом 556 SE о внесении изменений в Закон об электроэнергетике спешат, поскольку он призван реализовать давнее обещание: к 2030 году все электропотребление в Эстонии должно покрываться за счет возобновляемых источников энергии.

Для этого изменяется порядок подключения производителей электроэнергии к электросети. Если раньше производитель обязан был сам оплачивать полную стоимость подключения, то теперь он будет платить лишь половину - вторую половину покроют потребители. С одним исключением: в районах, где нет существующей электросети, по-прежнему будет действовать принцип оплаты полной стоимости, пояснила эксперт по энергетическим сетям Министерства климата Тереза Лийз Кильк.

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