Новые поправки к закону: жителям Эстонии придется больше платить за электричество

В Министерстве климата подготовили и уже передали в Рийгикогу поправки к закону, которые повлекут за собой новые расходы для потребителей энергии в Эстонии. Эти дополнительные издержки объясняются тем, что в будущем это якобы позволит снизить цену на электроэнергию. Однако в Elektrilevi такую аргументацию называют вопросом веры.