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Сюрприз в суде: похоже, «конторы смерти» законом в Эстонии не запрещены

Перевод: Сергей Светлов
Обсуждение темы ассистированного самоубийства вчера собрало в зале заседаний Госсуда в Тарту множество заинтересованных слушателей.
Обсуждение темы ассистированного самоубийства вчера собрало в зале заседаний Госсуда в Тарту множество заинтересованных слушателей. Фото: Kristjan Teedema

Государственный суд рассмотрел в среду, 17 апреля, на открытом заседании жалобу защитников Пауля Таммерта, который предоставлял услугу содействия в совершении самоубийства. Государственный судья Пааво Рандма попросил прокурора указать конкретную статью закона, запрещающую такую деятельность, однако прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мари Карттау смогла сослаться лишь на Конституцию.

Таммерт сдавал в аренду неизлечимо больным устройство, которое позволяло совершить самоубийство путем вдыхания гелия. Таким образом из жизни ушли двое человек, а в третьем случае газ в устройстве закончился, и человек остался жив.

Государственный судья Рандма отметил на заседании в среду, что когда Таммерт обратился в прокуратуру с вопросом о правовом положении эвтаназии и содействия самоубийству в Эстонии, он получил ответ, что такая деятельность запрещена и влечет за собой уголовную ответственность.

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