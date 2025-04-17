Сюрприз в суде: похоже, «конторы смерти» законом в Эстонии не запрещены

Государственный суд рассмотрел в среду, 17 апреля, на открытом заседании жалобу защитников Пауля Таммерта, который предоставлял услугу содействия в совершении самоубийства. Государственный судья Пааво Рандма попросил прокурора указать конкретную статью закона, запрещающую такую деятельность, однако прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мари Карттау смогла сослаться лишь на Конституцию.
Таммерт сдавал в аренду неизлечимо больным устройство, которое позволяло совершить самоубийство путем вдыхания гелия. Таким образом из жизни ушли двое человек, а в третьем случае газ в устройстве закончился, и человек остался жив.