Сюрприз в суде: похоже, «конторы смерти» законом в Эстонии не запрещены

Таммерт сдавал в аренду неизлечимо больным устройство, которое позволяло совершить самоубийство путем вдыхания гелия. Таким образом из жизни ушли двое человек, а в третьем случае газ в устройстве закончился, и человек остался жив.

Государственный судья Рандма отметил на заседании в среду, что когда Таммерт обратился в прокуратуру с вопросом о правовом положении эвтаназии и содействия самоубийству в Эстонии, он получил ответ, что такая деятельность запрещена и влечет за собой уголовную ответственность.