Ужасно! Американского троеборца парализовало после падения на разминке

Тренер Уэскотта Эрик Бонтц рассказал телеканалу KGNS News, что молодой спортсмен во время разминки отрабатывал разбег и споткнулся, после чего ударился головой о стену. В результате падения он сломал шею, а два позвонка сдавили спинной мозг.

Уэскотта срочно доставили в больницу, где ему провели 12-часовую операцию, однако полностью избежать паралича не удалось.

Тетя молодого спортсмена, Ким Уэскотт Килдей, рассказала СМИ о произошедшем. Она отметила, что серьезность случившегося стала очевидна сразу. «Он сразу сказал своей маме, что сломал шею», – вспоминает Уэскотт Килдей.

Тетя добавила, что у Дилана Уэскотта были большие мечты. «Еще недавно это была обычная, счастливая семья, где обсуждали будущее - Дилан поступил в университет на ветеринарный факультет. А в следующий момент видишь его в инвалидном кресле, и он уже не может делать многое из того, что умел раньше», – сказала она.