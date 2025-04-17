Ужасно! Американского троеборца парализовало после падения на разминке

На соревнованиях, которые проходили в марте в американском штате Иллинойс, 18-летний Дилан Уэскотт пережил страшное несчастье.
Тренер Уэскотта Эрик Бонтц рассказал телеканалу KGNS News, что молодой спортсмен во время разминки отрабатывал разбег и споткнулся, после чего ударился головой о стену. В результате падения он сломал шею, а два позвонка сдавили спинной мозг.
Уэскотта срочно доставили в больницу, где ему провели 12-часовую операцию, однако полностью избежать паралича не удалось.
Тетя молодого спортсмена, Ким Уэскотт Килдей, рассказала СМИ о произошедшем. Она отметила, что серьезность случившегося стала очевидна сразу. «Он сразу сказал своей маме, что сломал шею», – вспоминает Уэскотт Килдей.
Тетя добавила, что у Дилана Уэскотта были большие мечты. «Еще недавно это была обычная, счастливая семья, где обсуждали будущее - Дилан поступил в университет на ветеринарный факультет. А в следующий момент видишь его в инвалидном кресле, и он уже не может делать многое из того, что умел раньше», – сказала она.
По информации Fox News, Уэскотт приступил к реабилитации, однако навсегда останется парализованным.