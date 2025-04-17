Список: за эти лекарства теперь платит Касса здоровья

С апреля в Эстонии стали доступны новые методы лечения, которые, по данным Кассы здоровья, сделают терапию тяжелых и редких заболеваний более эффективной и доступной для пациентов.
Для лечения остеопороза в перечень добавлен препарат Sondelbay (действующее вещество - терипаратид), который применяется в случаях, когда другие методы лечения оказались недостаточно эффективными. Терипаратид стимулирует остеобласты - клетки костной ткани, отвечающие за формирование новой кости, тем самым способствуя ее восстановлению.