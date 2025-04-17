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Список: за эти лекарства теперь платит Касса здоровья

Таблетки. Иллюстративное фото.
Таблетки. Иллюстративное фото. Фото: Yulia YasPe/ Shutterstock

С апреля в Эстонии стали доступны новые методы лечения, которые, по данным Кассы здоровья, сделают терапию тяжелых и редких заболеваний более эффективной и доступной для пациентов.

Для лечения остеопороза в перечень добавлен препарат Sondelbay (действующее вещество - терипаратид), который применяется в случаях, когда другие методы лечения оказались недостаточно эффективными. Терипаратид стимулирует остеобласты - клетки костной ткани, отвечающие за формирование новой кости, тем самым способствуя ее восстановлению.

«У пациентов с уже перенесенным компрессионным переломом позвоночника риск повторного перелома значительно выше, и до сих пор у них не было действенных вариантов терапии. Максимальная продолжительность лечения - два года. По нашим оценкам, в Эстонии этот препарат потребуется примерно сотне пациентов в год, а значит, ожидаемые расходы Кассы здоровья в первый год составят около 100 000 евро», - пояснила руководитель отдела лекарств и медицинских изделий Кассы здоровья Геттер Харк.

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