Список: за эти лекарства теперь платит Касса здоровья

Для лечения остеопороза в перечень добавлен препарат Sondelbay (действующее вещество - терипаратид), который применяется в случаях, когда другие методы лечения оказались недостаточно эффективными. Терипаратид стимулирует остеобласты - клетки костной ткани, отвечающие за формирование новой кости, тем самым способствуя ее восстановлению.

«У пациентов с уже перенесенным компрессионным переломом позвоночника риск повторного перелома значительно выше, и до сих пор у них не было действенных вариантов терапии. Максимальная продолжительность лечения - два года. По нашим оценкам, в Эстонии этот препарат потребуется примерно сотне пациентов в год, а значит, ожидаемые расходы Кассы здоровья в первый год составят около 100 000 евро», - пояснила руководитель отдела лекарств и медицинских изделий Кассы здоровья Геттер Харк.