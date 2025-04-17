ФОТО И ВИДЕО В Пярну загорелся автомобиль с пьяным водителем

Проживающий недалеко от места происшествия Сандер Юргенс услышал громкий хлопок и на всякий случай вышел на улицу посмотреть, что произошло. Он увидел издалека большое пламя и подъехал на машине ближе к месту происшествия. Юргенс прибыл на место примерно через пять минут после того, как услышал хлопок в своей квартире. К тому времени прохожие уже отреагировали на случившееся и сообщили в Центр тревоги.