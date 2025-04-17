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ФОТО И ВИДЕО В Пярну загорелся автомобиль с пьяным водителем

Перевод: Сергей Светлов

16 апреля в 23:15 поступило сообщение, что на улице Оя в Пярну горит легковой автомобиль прямо посреди дороги.

Проживающий недалеко от места происшествия Сандер Юргенс услышал громкий хлопок и на всякий случай вышел на улицу посмотреть, что произошло. Он увидел издалека большое пламя и подъехал на машине ближе к месту происшествия. Юргенс прибыл на место примерно через пять минут после того, как услышал хлопок в своей квартире. К тому времени прохожие уже отреагировали на случившееся и сообщили в Центр тревоги.

«Водитель спокойно продолжал сидеть в горящем автомобиле. Человеку, который пошел на помощь, пьяный водитель пригрозил ударом в лицо и начал сопротивляться. В конце концов, помощнику удалось вытащить его из машины и затащить на край канавы», - описал Юргенс произошедшее. Водитель был настолько пьян, что даже с помощью полиции не мог встать на ноги.

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