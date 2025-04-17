Строительные работы на станции Юлемисте изменят расписание поездов

Из-за строительных работ 19 и 20 апреля на станции Юлемисте изменится расписание поездов восточного и южного направлений. Будут скорректированы время отправления некоторых рейсов в направлении Аэгвийду, Тарту и Нарвы.
«Из-за строительных работ, связанных с проектом Rail Baltica, на железнодорожной станции Юлемисте в Таллинне с 19 апреля до 8:00 утра 20 апреля будут внесены временные изменения в расписание поездов восточного и южного направлений. Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок в указанные дни», - сообщила руководитель по маркетингу Elron Марийс Адамберг.
Изменения касаются пассажиров, следующих по маршрутам Таллинн-Аэгвийду, Тарту и Нарва.
Особую внимательность просят проявить пассажиров, пользующихся остановками Юлемисте и Китсекюла: в эти два дня будет работать только один перрон на каждой станции.
С 8:00 утра 20 апреля оба перрона снова будут открыты, и поезда начнут останавливаться в обычном порядке.
Измененное расписание поездов на 19 и 20 апреля доступно по ссылке.