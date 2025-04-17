Строительные работы на станции Юлемисте изменят расписание поездов

«Из-за строительных работ, связанных с проектом Rail Baltica, на железнодорожной станции Юлемисте в Таллинне с 19 апреля до 8:00 утра 20 апреля будут внесены временные изменения в расписание поездов восточного и южного направлений. Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок в указанные дни», - сообщила руководитель по маркетингу Elron Марийс Адамберг.

Изменения касаются пассажиров, следующих по маршрутам Таллинн-Аэгвийду, Тарту и Нарва.

Особую внимательность просят проявить пассажиров, пользующихся остановками Юлемисте и Китсекюла: в эти два дня будет работать только один перрон на каждой станции.

С 8:00 утра 20 апреля оба перрона снова будут открыты, и поезда начнут останавливаться в обычном порядке.