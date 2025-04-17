Райнер Сакс Украина очень близка к своей цели

В последние недели были представлены новые ударные беспилотники большой дальности, морские дроны и лазерное оружие, которые вскоре поступят на вооружение. Однако эти новости затмила серия массированных ракетных атак России, унесших множество жизней

Сегодня президент Украины вновь озвучил уже ранее опубликованную информацию: украинская оборонная промышленность обеспечивает чуть более 40 процентов необходимого армии вооружения. Ранее отмечалось, что до конца года Украина намерена довести этот показатель хотя бы до 50 процентов. Да, это значительный прогресс по сравнению с началом войны, но он все еще не позволяет полностью избавиться от зависимости от западных поставок. К тому же значительная часть производства была профинансирована за счет иностранной помощи.

Согласно данным Bloomberg, Россия на переговорах с США предложила обмен: выкуп замороженных российских активов в обмен на поставки пассажирских самолетов Boeing. По мнению российских лидеров, такое предложение отражает психологический портрет нынешней американской администрации.

Вчера Франция объявила о поддержке возможного решения Германии передать украинской армии ракеты Taurus. Как уже отмечалось, эта поставка не приведет к перелому на фронте, однако создаст дополнительное давление на российское руководство.

Взрывы на территории Украины и России

Вчера днем российская авиация атаковала Херсон. Ракетный удар был нанесен по городу Изюм в Харьковской области. Главной целью атаки дронами иранского производства стал город Днепр, где погибли трое человек.