Райнер Сакс Украина очень близка к своей цели

Украина постоянно стремится поддерживать внимание к возросшим возможностям своего оборонно-промышленного комплекса, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В последние недели были представлены новые ударные беспилотники большой дальности, морские дроны и лазерное оружие, которые вскоре поступят на вооружение. Однако эти новости затмила серия массированных ракетных атак России, унесших множество жизней
Сегодня президент Украины вновь озвучил уже ранее опубликованную информацию: украинская оборонная промышленность обеспечивает чуть более 40 процентов необходимого армии вооружения. Ранее отмечалось, что до конца года Украина намерена довести этот показатель хотя бы до 50 процентов. Да, это значительный прогресс по сравнению с началом войны, но он все еще не позволяет полностью избавиться от зависимости от западных поставок. К тому же значительная часть производства была профинансирована за счет иностранной помощи.
Согласно данным Bloomberg, Россия на переговорах с США предложила обмен: выкуп замороженных российских активов в обмен на поставки пассажирских самолетов Boeing. По мнению российских лидеров, такое предложение отражает психологический портрет нынешней американской администрации.
Вчера Франция объявила о поддержке возможного решения Германии передать украинской армии ракеты Taurus. Как уже отмечалось, эта поставка не приведет к перелому на фронте, однако создаст дополнительное давление на российское руководство.
Взрывы на территории Украины и России
Вчера днем российская авиация атаковала Херсон. Ракетный удар был нанесен по городу Изюм в Харьковской области. Главной целью атаки дронами иранского производства стал город Днепр, где погибли трое человек.
Украинские беспилотники вчера атаковали 112-ю ракетную бригаду в районе города Иваново под Москвой – на их вооружении стоят ракеты "Искандер". В состав этой бригады входили также подразделения, участвовавшие в недавней атаке на город Сумы. В российских соцсетях появились фотографии и видео с попаданиями дронов. Необычно, что в сеть попали также съемки самих солдат бригады, из которых видно, что нападение стало для них неожиданностью. По сообщениям прокремлевских информационных каналов, столь же внезапной стала и предыдущая атака на базу ракетной бригады в Курской области. Согласно российским источникам, в Курске погиб 31 солдат и офицер, а потери, судя по всему, были и при вчерашней атаке под Москвой.
Ситуация на фронтах
Общее число атак, совершаемых российской армией на линии фронта, не увеличилось, и в целом их активность остается низкой. Однако вчера наблюдалось больше атак с использованием бронетехники, что указывает на попытки российского командования прорвать оборону. Это привело к значительным потерям: только за вчера Россия потеряла 54 бронемашины различных типов и 16 танков. По сравнению с осенью прошлого года активность российской армии снизилась примерно вдвое, а серьезные наступления предпринимаются на четырех участках фронта. Ширина линий их наступлений также постепенно сокращается.
В районах Курск/Сумы/Белгород активность российской армии не возросла, украинские войска успешно отражают ежедневные атаки.
На Харьковском направлении вчера российские подразделения были немного более активны, несколько раз штурмовали позиции ВСУ в районе города Волчанск, но успеха не добились.
В районе Купянска активность российских войск была ниже среднего, продвижения не было. В направлении Лимана резервов на продолжение атак хватило, однако результатов не достигнуто. Значительно повысилась активность российских войск в сторону города Северск, но достоверных сообщений о продвижении нет.
В районе Бахмута российские подразделения вчера были довольно активны вокруг Часова Яра, однако украинская армия удержала позиции. В городе Торецк наступательный потенциал российских сил снижается, а частота украинских контратак растет, но существенных изменений в расположении войск не произошло.
На Покровском направлении продолжаются интенсивные атаки. Усилилась активность российской армии юго-западнее Донецка, однако на всем этом участке фронта российским войскам не удалось добиться значительного продвижения.
На южном фронте российские войска проявили немного большую активность в районе Орехова. В районе днепровских островов были предприняты несколько попыток высадки на позиции украинских сил. Украинское командование опубликовало видеозаписи уничтожения российских десантных групп на реке. В подобных операциях обычно участвуют небольшие подразделения, скорее напоминающие разведывательные группы.