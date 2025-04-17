Эстонские шпажисты выбили с чемпионата мира сильнейшую команду

Освобожденная от первого раунда эстонская четверка в составе Оливера Лаасика, Матиаса Мурумаа, Эдвина Яху и Марека Пухма уверенно переиграла в 1/16 финала команду Мексики со счетом 45:16.

Затем эстонцев ждал поединок с Египтом, в котором, выйдя вперед 9:7 после второго мини-матча, им удалось сохранить преимущество до самого конца. В итоге команда одержала сладкую победу со счетом 45:43.

В следующем четвертьфинале эстонской четверке пришлось уступить Венгрии со счетом 33:45. В дальнейших матчах за распределение мест команда сначала проиграла Франции – 40:45, а затем Китаю – 29:45.

В итоге сборная Эстонии среди юниоров заняла восьмое место среди 48 государств. Чемпионом мира стала команда Италии, которая в финале победила Канаду со счетом 45:37. Бронзовые медали завоевал Гонконг.

Юниорская женская сборная Эстонии (Динара Анис, Мария Эмбрих, Александра Николайева, Юлия Трынова) заняла на чемпионате мира одиннадцатое место среди 39 команд. В 1/8 финала путь эстонкам преградила Франция, выиграв со счетом 45:42.

Чемпионский титул завоевала команда Украины, второй стала сборная Китая, а бронзу получила команда США.

В индивидуальном турнире лучшими среди эстонцев стали Юлия Трынова, занявшая 31-е место среди 173 участниц, и Оливер Лаасик, ставший 76–77-м среди 217 спортсменов.

В это же время в Уси проходил чемпионат мира среди кадетов (возрастная категория U17), где также стартовали индивидуальные соревнования. Лучший результат из эстонцев показала Александра Николаева, занявшая 16-е место среди 123 участниц.

В первом раунде плей-офф Николаева обыграла представительницу Иордании Зайн Альхатамлех со счетом 15:10, затем в упорной борьбе взяла верх над египтянкой Фаридой Халили – 14:13, а в 1/16 финала победила выступающую под нейтральным флагом Варвару Кашину – 15:13. В 1/8 финала ей пришлось уступить южнокореянке Лаэна Ли со счетом 7:15.

Чемпионкой мира стала венгерка Лотти Хорват, которая в финале одолела украинку Алину Дмитрук со счетом 15:11.

Остальные результаты среди эстонок: Юлия Трынова заняла 34-е место, Элийза Кикерпилль стала 49-й.