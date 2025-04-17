Футбольная карьера Райт резко завершилась в 2019 году, когда в британских таблоидах появились фото и видео, на которых она пьет шампанское за рулем своего Range Rover Evoque стоимостью 31 500 фунтов стерлингов (около 36 500 евро).

Поскольку это был не первый подобный случай - из «Миллуола» ее уволили после того, как она сняла на видео, как собака ведет машину по шоссе, держа руль лапами, - ее тогдашний клуб, выступавший в английском чемпионате, «Чарлтон», решил расстаться с футболисткой.

Поскольку счета требовали оплаты (а возможно, и стиль жизни с определенными стандартами хотелось сохранить), женщина обратилась к платформе OnlyFans, где сейчас действительно преуспела. Сначала она пыталась одновременно продолжить футбольную карьеру, но, поняв, какие суммы можно зарабатывать в интернете, окончательно завершила спортивную карьеру.

«За первый год на OnlyFans я заработала больше полумиллиона фунтов стерлингов. Не буду лгать - это полностью изменило мою жизнь, - призналась она в интервью The Sun. - Мне наконец удалось купить собственный дом, путешествовать по миру и наслаждаться роскошью».