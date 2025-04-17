Из-за строительства Rail Baltica в Эстонии временно уберут одну из камер контроля скорости

Причиной демонтажа стали дорожные работы, связанные с первым этапом строительства основной трассы Rail Baltica, проходящей через этот район.

Камера, которую планируется убрать, расположена на 26-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, в деревне Урге. Демонтаж будет окончательным - устройство не вернется на свое прежнее место.

Позже в этом году эту же камеру планируется установить заново - уже в уезде Харьюмаа, в волости Ляэне-Харью, в поселке Румму. Новое место - 15-й километр шоссе Кейла–Хаапсалу.

В настоящее время на государственных дорогах Эстонии установлены 67 камер слежения за скоростью. Из них пять оборудованы системами, которые могут фиксировать превышение скорости в обоих направлениях. Всего у Департамента транспорта есть 34 измерительные системы, которые периодически перемещаются между кабинами.