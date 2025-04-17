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Из-за строительства Rail Baltica в Эстонии временно уберут одну из камер контроля скорости

Мобильная камера контроля скорости.
Мобильная камера контроля скорости. Фото: Margus Ansu

В четверг Департамент транспорта демонтирует камеру слежения за скоростью, установленную в волости Кохила, уезде Рапламаа.

Причиной демонтажа стали дорожные работы, связанные с первым этапом строительства основной трассы Rail Baltica, проходящей через этот район.

Камера, которую планируется убрать, расположена на 26-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, в деревне Урге. Демонтаж будет окончательным - устройство не вернется на свое прежнее место.

Позже в этом году эту же камеру планируется установить заново - уже в уезде Харьюмаа, в волости Ляэне-Харью, в поселке Румму. Новое место - 15-й километр шоссе Кейла–Хаапсалу.

В настоящее время на государственных дорогах Эстонии установлены 67 камер слежения за скоростью. Из них пять оборудованы системами, которые могут фиксировать превышение скорости в обоих направлениях. Всего у Департамента транспорта есть 34 измерительные системы, которые периодически перемещаются между кабинами.

Камеры слежения за скоростью помогают снижать количество нарушений скоростного режима в местах с повышенной аварийностью. Это, в свою очередь, способствует сокращению числа ДТП и уменьшению их тяжести. Кроме того, камеры позволяют следить за поведением водителей и способствуют повышению общей безопасности на дорогах.

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