Цены на топливо в Таллинне снизились, но бензин остается дороже, чем у соседей

Как сообщила BNS пресс-служба предприятия, в Таллинне все цены на топливо упали на 3 цента. В Риге цена 95-октанового бензина упала на 10 центов, 98-октанового бензина - на 4 цента, а литра дизельного топлива - на целых 16 центов. В Вильнюсе за неделю цены на бензин упали на 2 цента, на дизельное топливо - на 4 цента.

В четверг в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,564 евро, что на 5 центов больше, чем в Риге, и на 5,5 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles составила в Таллинне 1,614 евро, что на 4 цента больше, чем в Риге, и на 0,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,414 евро, столько же, сколько в Риге, и на 9,5 центов дешевле, чем в Вильнюсе.