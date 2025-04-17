Главным фаворитом Лиги чемпионов стал «Арсенал»: шансы на триумф самые высокие

В последнем туре миланский «Интер» сыграл на своем поле вничью с мюнхенской «Баварией» – 2:2, что позволило итальянцам пройти в полуфинал по итогам двух встреч. В другом матче мадридский «Реал» уступил дома «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из борьбы за трофей.