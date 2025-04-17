Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Главным фаворитом Лиги чемпионов стал «Арсенал»: шансы на триумф самые высокие

Игроки "Арсенала".
Игроки "Арсенала". Фото: LEE SMITH

После завершения четвертьфинальных матчей аналитическая компания Opta с помощью суперкомпьютера определила наиболее вероятного победителя Лиги чемпионов сезона 2024/25. По итогам расчетов, лучшие шансы на успех остались у футболистов лондонского «Арсенала» – их вероятность победы составляет 28,7%.

Согласно прогнозу Opta, в число основных претендентов также входят:

«Арсенал» – 28,7%

«Интер» – 25,5%

«ПСЖ» – 24%

«Барселона» – 21,8%

В последнем туре миланский «Интер» сыграл на своем поле вничью с мюнхенской «Баварией» – 2:2, что позволило итальянцам пройти в полуфинал по итогам двух встреч. В другом матче мадридский «Реал» уступил дома «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из борьбы за трофей.

Напомним, действующим обладателем Кубка чемпионов остается мадридский «Реал», который в прошлом финале одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. «Реал» также является рекордсменом турнира, завоевав трофей пятнадцать раз.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, а ответные матчи – 6 и 7 мая.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх