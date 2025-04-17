Главным фаворитом Лиги чемпионов стал «Арсенал»: шансы на триумф самые высокие

После завершения четвертьфинальных матчей аналитическая компания Opta с помощью суперкомпьютера определила наиболее вероятного победителя Лиги чемпионов сезона 2024/25. По итогам расчетов, лучшие шансы на успех остались у футболистов лондонского «Арсенала» – их вероятность победы составляет 28,7%.
Согласно прогнозу Opta, в число основных претендентов также входят:
«Арсенал» – 28,7%
«Интер» – 25,5%
«ПСЖ» – 24%
«Барселона» – 21,8%
В последнем туре миланский «Интер» сыграл на своем поле вничью с мюнхенской «Баварией» – 2:2, что позволило итальянцам пройти в полуфинал по итогам двух встреч. В другом матче мадридский «Реал» уступил дома «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из борьбы за трофей.
Напомним, действующим обладателем Кубка чемпионов остается мадридский «Реал», который в прошлом финале одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. «Реал» также является рекордсменом турнира, завоевав трофей пятнадцать раз.
Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, а ответные матчи – 6 и 7 мая.