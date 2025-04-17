Шведские лоси мигрируют. Почему за этим в прямом эфире следят миллионы жителей страны

Оказывается, миграция лосей может быть захватывающим процессом. Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

«Многие люди говорят, что это как открытое окно в лес, - говорит он. - Когда их спрашиваешь, хотели бы они слушать музыку на заднем плане или комментарии, они отвечают, что предпочитают просто шум ветра, птиц и деревьев».

60-летняя Кейт Борджессон пристрастилась к ежегодным прямым трансляциям, случайно наткнувшись на них во время пандемии ковида. Она говорит, что на этот раз ее телевизор уже 16 часов подряд работает без перерыва - с тех пор, как началась прямая трансляция.

«Это невероятно помогает расслабиться, - объясняет она. - В лесу отчетливо слышны звуки природы: птиц, ветра, деревьев. Создается полное ощущение, что ты и сам находишься на природе, даже если на самом деле это не так».

Огромная аудитория

Наблюдение за лосиной миграцией стало для Кейт своего рода ежегодной традицией - настолько, что для полного погружения в трехнедельную трансляцию она выкраивает время даже в занятые работой часы.

По ее словам, просмотр этих кадров действует на нее «как сеанс психотерапии» - помогает снизить общий уровень тревожности и справиться с паническими атаками.

В этом она не одинока. У прямой трансляции на телеканале SVT огромная и весьма разнообразная аудитория.