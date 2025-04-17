В российском фигурном катании скандал: тренер приставал к 11-летней фигуристке

«В Кисловодске на сборах Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась - я тогда в номере одна жила», - сказала Жилина, которой в мае исполнится 17 лет.

Также, по словам Жилиной, тренер повторял «то же самое было в зале... когда все спортсмены и тренеры уже вышли. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», - добавила фигуристка.

35-летний Розанов отказался комментировать заявления в свой адрес.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина также прокомментировала ситуацию: