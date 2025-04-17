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В российском фигурном катании скандал: тренер приставал к 11-летней фигуристке

Коньки, иллюстративное фото.
Коньки, иллюстративное фото. Фото: HANS DERYK

RBKsport сообщает, что тренер по фигурному катанию Сергей Розанов был обвинен в том, что домогался фигуристку Веронику Жилину. Жилиной в тот момент было 11 лет.

«В Кисловодске на сборах Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась - я тогда в номере одна жила», - сказала Жилина, которой в мае исполнится 17 лет.

Также, по словам Жилиной, тренер повторял «то же самое было в зале... когда все спортсмены и тренеры уже вышли. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», - добавила фигуристка.

35-летний Розанов отказался комментировать заявления в свой адрес.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина также прокомментировала ситуацию:

«Что мама делала пять лет? Не хотели говорить, а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило репутацию фигуристки, если это действительно так», - сказала Роднина.

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