Информация была немедленно передана Спасательному департаменту и скорой помощи. Через окно охранник заметил лежащего в кровати человека и решил взломать дверь, не дожидаясь прибытия спасателей. Войдя в задымленное помещение, он нашел мужчину и вынес его на улицу. Как выяснилось, мужчина оставил еду на плите и уснул. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение доставить мужчину в больницу на осмотр.

Удивительно, но 26 января этот же самый охранник уже спасал этого мужчину из пожара. Тогда причиной тревоги также стала оставленная на плите еда, а мужчина спал в другой комнате.

В прошлый раз мужчина проснулся от стука в дверь и смог ее открыть.