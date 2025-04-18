«Из-за фейков в соцсетях автобус с беженцами закидали камнями»: почему люди больше верят блогерам, чем журналистам

Интернет, с одной стороны, упростил нам жизнь, но с другой - это привело к неконтролируемому потоку информации и дезинформации. Естественно, соцсети только усугубили ситуацию. К примеру, Эстония 8 февраля отключилась от российской энергосети. И в середине февраля я наткнулась на видео, где местная блогерка-бухгалтер рассказывает про финансовую грамотность. И вот в одном из видео она заявляет, что после отключения от энергосети выросли цены на продукты и топливо, приводя конкретные цифры. Я не понимаю, откуда эта информация. Захожу на сайт статистики цен, и там, естественно, данные только за январь, когда отключения еще не было. Я задаю вопрос этой блогерке, откуда у нее данные о выросших ценах. Она мне отвечает, что это цифры за прошлый год. При этом в описании к видео четко написано, что продукты выросли на столько-то процентов именно после отключения от БРЭЛЛ. Я вижу, что люди комментируют видео, делятся им, и эта дезинформация разлетается по интернету. Всё это только нагнетает обстановку. Меня очень злит, когда я натыкаюсь на такую откровенную дезинформацию.