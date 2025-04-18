«Из-за фейков в соцсетях автобус с беженцами закидали камнями»: почему люди больше верят блогерам, чем журналистам

Подкаст «Из редакции» знакомит слушателей с закулисной работой журналистов в Эстонии. В третьем выпуске ведущая Екатерина Чернова вместе с бывшими журналистами Юлией Родиной и Дмитрием Пастуховым обсуждают эпоху искусственного интеллекта, фейковые новости и медиаграмотность.
Екатерина Чернова: Юля, ты больше пяти лет была главным редактором Rus.Delfi. Почему ты ушла?
Юлия Родина: Причина, наверное, была в том, что у меня просто случилось профессиональное выгорание, потому что главным редактором я стала в относительно молодом возрасте. Никакой психологической подготовки у меня не было.
Екатерина: Дима, ты с 2016 года возглавлял передачу журналистских расследований «Инсайт» на ETV+. Потом ты ушел из журналистики. Почему?
Дмитрий Пастухов: Потому что очень устал. Было сильное выгорание. Я могу честно сказать, что после заявления об уходе долго восстанавливался. Начал смотреть на мир и хоть как-то общаться с людьми только спустя два года.
Екатерина: Сегодня вы уже не работаете журналистами, но по-прежнему тесно связаны с медиа. Юлия - руководитель образовательных проектов в сфере медиаграмотности и основатель НКО Tuleviku Meedia, а Дмитрий - медиаэксперт и консультант коммуникационного бюро Akkadian. Поэтому вы точно знаете толк в нашей сегодняшней теме, ведь мы говорим про фейковые новости и медиаграмотность.
Интернет, с одной стороны, упростил нам жизнь, но с другой - это привело к неконтролируемому потоку информации и дезинформации. Естественно, соцсети только усугубили ситуацию. К примеру, Эстония 8 февраля отключилась от российской энергосети. И в середине февраля я наткнулась на видео, где местная блогерка-бухгалтер рассказывает про финансовую грамотность. И вот в одном из видео она заявляет, что после отключения от энергосети выросли цены на продукты и топливо, приводя конкретные цифры. Я не понимаю, откуда эта информация. Захожу на сайт статистики цен, и там, естественно, данные только за январь, когда отключения еще не было. Я задаю вопрос этой блогерке, откуда у нее данные о выросших ценах. Она мне отвечает, что это цифры за прошлый год. При этом в описании к видео четко написано, что продукты выросли на столько-то процентов именно после отключения от БРЭЛЛ. Я вижу, что люди комментируют видео, делятся им, и эта дезинформация разлетается по интернету. Всё это только нагнетает обстановку. Меня очень злит, когда я натыкаюсь на такую откровенную дезинформацию.
Юлия: Ну, здесь нам не хватит суток, чтобы всё это обсудить вдоль и поперек. Ведь пример, который ты привела, очень ярко иллюстрирует проблему.
У женщины есть аудитория, которая ей доверяет. Возможно, в своей области она всё очень правильно рассказывает о финансовой грамотности - это тоже крайне важная тема. Но в том-то и дело, что даже она, возможно, грамотная женщина с несколькими образованиями и опытом и пониманием определённых процессов, некомпетентна комментировать подобные вещи и делать такие сопоставления. Для меня вопрос в другом: намеренно ли она даёт неверную информацию или сделала это просто на эмоциях? Может быть, у нее просто накопилось.
Дмитрий: Наверное, в каком-то идеальном мире было бы здорово, если бы люди понимали, что их смотрят и им верят. Механизмы соцсетей устроены так, что когда ты лезешь в комментарии и провоцируешь дискуссии, этим только ухудшаешь ситуацию. Я смотрю контент в интернете, а потом просто закрываю. Могу зарепортить (пожаловаться - прим. ред.) что-то. Если есть возможность - надо репортить, это самое действенное.
У традиционных медиа есть обязанность проверять информацию и как-то реагировать на подобные вещи, что выгодно отличает их от блогеров.
Екатерина: А в чем разница между блогером-инфлюенсером и журналистом?
Дмитрий: Лет десять назад разница была довольно очевидна. Сегодня эта разница сильно размыта, потому что у каждого хорошего блогера аудитория может быть сопоставима с большим медиадомом. По большому счету, что мы имеем? Мы имеем человека, который складывает слова в предложения, доносит какую-то информацию и работает на большую аудиторию. Чем это отличается от медиадома?
Наверное, главное различие в том, что медиадома в какой-то момент договорились о правилах хорошего тона, о журналистской этике, о стандартах подачи информации, и они этим правилам следуют. Блогеры о таком не договаривались - и поэтому там, в интернете, в каком-то смысле дикий Запад. Ответственный человек будет делать свою работу ответственно, безответственный - безответственно.
Юлия: Мы не всегда знаем, кем является журналист. Потому что некоторые журналисты, возможно, не пишут колонок мнений, а занимаются только новостями. А блогер работает через личность, и благодаря врожденной харизме, удаче, просто телегеничности, фотогеничности или какому-то проблеску таланта, ему удаётся притянуть аудиторию - и она верит ему. У нее не возникает вопроса: а этот крем, который блогер рекламирует, хороший или нет?
Екатерина: Мы видим, что некоторые люди больше верят блогерам в соцсетях, чем традиционным СМИ. Есть ли еще какие-то причины, почему это происходит?
Дмитрий: Социальные сети открыли для нас такое явление, как информационная эхокамера, или пузыри. На самом деле мы любим комфорт и многое другое, и нам приятно, когда с нами соглашаются. Наш мозг устроен так, что несогласие вызывает серьёзное сопротивление. Поэтому, когда мы ищем информацию, нам очень нравится находить себе большие группы, популярных людей или еще кого-то, с чьей точкой зрения мы либо согласны, либо убеждены, что они согласны с нашей. Тем самым мы формируем вокруг себя удобные эхокамеры. В них информация становится королевством кривых зеркал - мы создаем ее сами и слышим лишь отражение своих же мыслей.
Когда мы видим новость о том, что подняли, например, налоги, у нас возникает раздражение. В том числе и потому, что журналист не критикует эти изменения. Или почему журналист не пошел с вилами разбираться с политиками и не выражает народный гнев? Отсюда появляется раздражение - и оно выплескивается на того, кто сообщил об этом. Как говорится, «на гонца» - на того, кто принес плохую новость.
Также в этом выпуске:
- Почему порталы Rus.Postimees и Rus.Delfi среди определенного процента населения имеют плохую репутацию?
- Верят ли жители Эстонии СМИ? Обсуждаем результаты исследований
- Почему журналистов нужно не только критиковать, но и хвалить?
- К каким последствиям может привести распространение фейков и дезинформация? (спойлер: даже к смерти)
- Грядет ли новая информационная катастрофа из-за искусственного интеллекта?
- Почему важно развивать критическое мышление и как оно может помочь не только разоблачить фейк, но и сберечь деньги?
О подкасте
Подкаст «Из редакции» – это беседы о том, каково быть журналистом сегодня? Репортажи на бегу, неловкие интервью, хейт в соцсетях, опечатки в заголовках и работа под прикрытием – всё это в откровенных беседах журналиста портала Rus.Postimees Екатерины Черновой c коллегами из СМИ.