Государство ведет переговоры с потенциальным покупателем самолетов компании Nordica

Государство нашло покупателя для самолетов, принадлежащих Управлению транспортных активов и ранее находившихся в эксплуатации у Nordica, с которым подписан протокол о добрых намерениях, и в настоящее время ведутся переговоры о продаже. Ожидается, что самолеты будут проданы в течение мая, сообщает ERR.
Заместитель канцелярии Министерства климата и член совета директоров Nordica Сандер Сальму сообщил ERR, что в этом месяце был подписан протокол о добрых намерениях с потенциальным покупателем, однако он не стал раскрывать сумму сделки до окончательного согласования условий.