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Государство ведет переговоры с потенциальным покупателем самолетов компании Nordica

Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Фото: Konstantin Sednev

Государство нашло покупателя для самолетов, принадлежащих Управлению транспортных активов и ранее находившихся в эксплуатации у Nordica, с которым подписан протокол о добрых намерениях, и в настоящее время ведутся переговоры о продаже. Ожидается, что самолеты будут проданы в течение мая, сообщает ERR.​

Заместитель канцелярии Министерства климата и член совета директоров Nordica Сандер Сальму сообщил ERR, что в этом месяце был подписан протокол о добрых намерениях с потенциальным покупателем, однако он не стал раскрывать сумму сделки до окончательного согласования условий.

«О суммах говорить невозможно по простой причине: никогда не знаешь, будет ли сделка реализована в таком виде до подписания или нужно будет начать новые переговоры. Поэтому, к сожалению, я не могу раскрыть такие детали на данном этапе», - объяснил Сальму.

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