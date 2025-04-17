Государство ведет переговоры с потенциальным покупателем самолетов компании Nordica

Заместитель канцелярии Министерства климата и член совета директоров Nordica Сандер Сальму сообщил ERR, что в этом месяце был подписан протокол о добрых намерениях с потенциальным покупателем, однако он не стал раскрывать сумму сделки до окончательного согласования условий.

«О суммах говорить невозможно по простой причине: никогда не знаешь, будет ли сделка реализована в таком виде до подписания или нужно будет начать новые переговоры. Поэтому, к сожалению, я не могу раскрыть такие детали на данном этапе», - объяснил Сальму.