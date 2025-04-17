Запись с камеры видеонаблюдения Пьяный депутат устроил дебош в баре: вмешалась полиция

Тикк пришел в бар около полуночи и был явно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заказал пиво, но уже через мгновение пролил его. Это его разозлило, и он начал цепляться к молодому человеку из Украины, сидевшему у барной стойки. Тот попытался его успокоить и объяснил, что драться - плохая идея. Через несколько минут они пожали друг другу руки и обнялись.