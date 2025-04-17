Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Запись с камеры видеонаблюдения Пьяный депутат устроил дебош в баре: вмешалась полиция

Перевод: Каролина Вертяева
Член городского собрания Пайде Янис Тикк в баре.
Член городского собрания Пайде Янис Тикк в баре. Фото: Turvakaamera salvestis

В субботу две недели назад, сразу после полуночи, член городского собрания Пайде Янис Тикк, представляющий партию «Отечество», стал настолько агрессивным в баре Varosh, расположенном в центре города, что барменам пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить его. Прибывшие на место полицейские сопроводили депутата за пределы заведения.

Тикк пришел в бар около полуночи и был явно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заказал пиво, но уже через мгновение пролил его. Это его разозлило, и он начал цепляться к молодому человеку из Украины, сидевшему у барной стойки. Тот попытался его успокоить и объяснил, что драться - плохая идея. Через несколько минут они пожали друг другу руки и обнялись.

Однако вскоре Тикк снова вышел из себя. Он начал стучать кулаком по барной стойке, и речь его стала практически неразборчивой. Барменша попросила его покинуть заведение и пригрозила вызвать полицию, если он этого не сделает.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх