Министр экономики: правительство хочет предоставить 13-летним детям право подавать клиентам алкоголь в летних кафе

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо заявил на правительственной пресс-конференции, что правительство планирует изменить законы, чтобы облегчить несовершеннолетним условия поступления на работу во время школьных каникул.
По словам Кельдо, правительство не может изменить ограничения на то, сколько времени молодые люди могут работать в день, поскольку это регулируется постановлением Европейского союза уже более 30 лет. Однако власти могут смягчить другие требования для несовершеннолетних.