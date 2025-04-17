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Министр экономики: правительство хочет предоставить 13-летним детям право подавать клиентам алкоголь в летних кафе

Перевод: Павел Соболев
Эркки Кельдо.
Эркки Кельдо. Фото: Elmo Riig / Sakala / Postimees

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо заявил на правительственной пресс-конференции, что правительство планирует изменить законы, чтобы облегчить несовершеннолетним условия поступления на работу во время школьных каникул.

По словам Кельдо, правительство не может изменить ограничения на то, сколько времени молодые люди могут работать в день, поскольку это регулируется постановлением Европейского союза уже более 30 лет. Однако власти могут смягчить другие требования для несовершеннолетних.

«Я бы хотел дать возможность, например, подросткам от 13 лет и старше, если они работают в летнем кафе, также иметь возможность подавать алкоголь. Но не потреблять его, конечно», - сказал Кельдо.

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