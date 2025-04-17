Мошенники лишили ожидавшую посылку женщину более тысячи евро

Полиции стало известно, что 24 марта жительница поселка Кяравете получила текстовое сообщение со ссылкой; в сообщении ей предлагалось оплатить таможенный сбор в размере 3,80 евро за посылку Omniva.

Поскольку женщина ждала посылку, она оплатила предполагаемую пошлину через мобильный идентификатор. Затем потерпевшая получила уведомление о том, что со счета ее компании на счет во французском банке был осуществлен перевод в размере 1154,97 евро.