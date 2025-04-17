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Мошенники лишили ожидавшую посылку женщину более тысячи евро

Лого компании Omniva.
Лого компании Omniva. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Женщина, ожидавшая посылку через Omniva, потеряла более тысячи евро из-за мошенника. Она прошла по ссылке, полученной в сообщении, и перевела деньги в счет оплаты предполагаемых таможенных пошлин.

Полиции стало известно, что 24 марта жительница поселка Кяравете получила текстовое сообщение со ссылкой; в сообщении ей предлагалось оплатить таможенный сбор в размере 3,80 евро за посылку Omniva.

Поскольку женщина ждала посылку, она оплатила предполагаемую пошлину через мобильный идентификатор. Затем потерпевшая получила уведомление о том, что со счета ее компании на счет во французском банке был осуществлен перевод в размере 1154,97 евро.

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