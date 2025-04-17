Полиция просит помощи в поисках пропавшего в столице 15-летнего подростка

Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Кирилла-Кевина, пропавшего в Таллинне. Кирилл-Кевин покинул здание учебного заведения, где он учится, 15 апреля, и до сих пор не вернулся домой.
По данным полиции, молодой человек может перемещаться в Копли или в Ласнамяэ.
Молодой человек имеет крепкое телосложение, на нем могут быть красные спортивные штаны, светлые кроссовки и черная толстовка.
Полиция просит всех, кто заметит молодого человека, подходящего под описание, сообщить об этом по номеру 112.