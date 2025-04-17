Ученые нашли возможные признаки жизни вне Солнечной системы

В атмосфере экзопланеты K2-18b обнаружены следы газов, которые на Земле вырабатываются преимущественно микробной жизнью, такой как морской фитопланктон, пишет Deutsche Welle.
Международная группа астрономов обнаружила «наиболее многообещающие» признаки существования жизни за пределами Солнечной системы, сообщается на сайте Кембриджского университета в четверг, 17 апреля. С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) ученые под руководством профессора Никка Мадхусудхана установили, что в атмосфере экзопланеты K2-18b есть химические соединения, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами.
Речь идет о двух газах - диметилсульфиде (DMS) и диметилдисульфиде (DMDS), которые на Земле выделяются в основном микроскопическими морскими водорослями - фитопланктоном. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о наличии на планете K2-18b микробной жизни.
При этом ученые подчеркнули, что объявляют не об открытии реальных живых организмов, а лишь о возможной биосигнатуре - признаке биологической активности - и что к результатам следует относиться осторожно, поскольку необходимы дополнительные наблюдения.
Они не исключают, что следы DMS и DMDS в атмосфере K2-18b могли появиться и в результате «неизвестного химического процесса». Вероятность «случайности» происхождения этих органических соединений за пределами Солнечной системы составляет 0,3%, но для подтверждения научного открытия она должна быть ниже 0,00006%.
«Это самое убедительное доказательство, которое у нас сейчас есть, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить это свидетельство в течение года-двух», - сказал руководитель исследования Мадхусудхан в интервью медиакомпании BBC. По его словам, если жизнь на K2-18b подтвердится, «мы тем самым по сути подтвердим, что жизнь в нашей галактике довольно распространена».
Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Экзопланета K2‑18b находится примерно в 124 световых годах от Земли, она в 2,6 раза больше и в 8,6 раза массивнее Земли. Планета вращается в так называемой обитаемой зоне своей звезды, и ранее в ее атмосфере уже находили углекислый газ и метан.