Ученые нашли возможные признаки жизни вне Солнечной системы

Международная группа астрономов обнаружила «наиболее многообещающие» признаки существования жизни за пределами Солнечной системы, сообщается на сайте Кембриджского университета в четверг, 17 апреля. С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) ученые под руководством профессора Никка Мадхусудхана установили, что в атмосфере экзопланеты K2-18b есть химические соединения, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами.

Речь идет о двух газах - диметилсульфиде (DMS) и диметилдисульфиде (DMDS), которые на Земле выделяются в основном микроскопическими морскими водорослями - фитопланктоном. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о наличии на планете K2-18b микробной жизни.

При этом ученые подчеркнули, что объявляют не об открытии реальных живых организмов, а лишь о возможной биосигнатуре - признаке биологической активности - и что к результатам следует относиться осторожно, поскольку необходимы дополнительные наблюдения.

Они не исключают, что следы DMS и DMDS в атмосфере K2-18b могли появиться и в результате «неизвестного химического процесса». Вероятность «случайности» происхождения этих органических соединений за пределами Солнечной системы составляет 0,3%, но для подтверждения научного открытия она должна быть ниже 0,00006%.

«Это самое убедительное доказательство, которое у нас сейчас есть, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить это свидетельство в течение года-двух», - сказал руководитель исследования Мадхусудхан в интервью медиакомпании BBC. По его словам, если жизнь на K2-18b подтвердится, «мы тем самым по сути подтвердим, что жизнь в нашей галактике довольно распространена».

Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters.