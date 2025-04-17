Скоро на дорогах: колонны военной техники союзников будут двигаться по Эстонии

Служба транспортного обеспечения Командования тыла ответственна за организацию и руководство логистики приема союзников. В качестве вспомогательных подразделений участвуют также военная полиция, логистический батальон, военно-морские и военно-воздушные силы Эстонии, а также Северный округ территориальной обороны Кайтселийта.

«Процесс прибытия и приема союзников – идеальная возможность для тренировки работы логистических цепочек, начиная с прибытия в порт и аэропорт заканчивая доставкой снаряжения до конечного пункта, - сказал командир службы транспортного обеспечения майор Томас Пярнпуу. - Наша цель это плавный и безопасный прием союзников на земле, в море и воздухе».

В промежутке с 14 по 30 апреля в Эстонию прибудут союзнические подразделения Великобритании и Франции. В рамках этой операции будет отработана способность к быстрому развертыванию союзников для создания эффективной обороны Эстонии. Для принятия участия в учениях Siil 2025 в Эстонию будут переброшены около 1500 военнослужащих 4-й бригады Британской армии. В состав бригады входят два легких пехотных батальона, которые используют пехотные бронемашины Foxhound и Mastiff, а также эскадрилья кавалерийского полка на разведывательных машинах Jackal. В качестве вспомогательных подразделений - снайперы, артиллерийские, противотанковые и пулемётные подразделения, а также инженерные и логистические части, обеспечивающие боеспособность бригады.

К французским подразделениям, которые уже находятся в Эстонии, во время операции присоединятся в основном подразделения морской пехоты Франции. Они также примут участие в учениях Siil 2025.

В связи с прибытием союзников на дорогах Эстонии можно будет встретить много военной техники. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными и учитывать, что преодоление привычных маршрутов может занимать больше времени, чем обычно.