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Гражданин Литвы предъявил эстонским пограничникам чужой документ

Порт Ванасадам.
Порт Ванасадам. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В порту Ванасадам в Таллинне погранохрана задержала в среду гражданина Литвы, который во время проверки предъявил удостоверение личности, принадлежащее не ему, а его соотечественнику, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В среду пограничники проверяли транспортные средства, направлявшиеся к судну в порту Ванасадам. Было остановлено транспортное средство с литовскими номерными знаками, которым управлял гражданин Литвы 1992 года рождения. Мужчина предъявил пограничнику литовское удостоверение личности, принадлежащее в действительности другому лицу.

Удостоверение личности самого этого человека пограничники обнаружили во время осмотра автомобиля. Пограничная служба задержала мужчину для проведения дальнейшего делопроизводства.

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