Гражданин Литвы предъявил эстонским пограничникам чужой документ

В порту Ванасадам в Таллинне погранохрана задержала в среду гражданина Литвы, который во время проверки предъявил удостоверение личности, принадлежащее не ему, а его соотечественнику, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
В среду пограничники проверяли транспортные средства, направлявшиеся к судну в порту Ванасадам. Было остановлено транспортное средство с литовскими номерными знаками, которым управлял гражданин Литвы 1992 года рождения. Мужчина предъявил пограничнику литовское удостоверение личности, принадлежащее в действительности другому лицу.
Удостоверение личности самого этого человека пограничники обнаружили во время осмотра автомобиля. Пограничная служба задержала мужчину для проведения дальнейшего делопроизводства.