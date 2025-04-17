МНЕНИЕ Невладение таксистом эстонским языком в некоторых ситуациях может угрожать безопасности пассажира

Требование владения языком уже существовало в законе - в 2014 году Закон об общественном транспорте предусматривал, что при подаче заявления на получение карты обслуживания водитель такси должен подтвердить знание эстонского языка.

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск подтвердил, что эта мера побудила водителей такси активно изучать эстонский язык. К сожалению, это требование было отменено в 2016 году, при этом обоснованием была необходимость повышения качества услуг такси. Результатом стала нынешняя ситуация, когда таксистом может стать любой желающий, независимо от того, говорит ли он по-эстонски или нет.

Юридический конфликт

Сейчас мы дошли до правового абсурда - Закон о языке требует от водителей такси владеть базовыми навыками эстонского языка, а Закон об общественном транспорте допускает выдачу карты обслуживания без каких-либо доказательств знания языка. Языковой департамент проверяет языковые навыки водителей такси во время жалоб и рейдов, но это уже мера «лечения», а не «профилактики».

Два года назад на рассмотрении правительства находился проект поправок к Закону о языке и Закону об общественном транспорте, который должен был восстановить требование о том, чтобы водитель такси должен был доказать свое владение государственным языком на требуемом уровне для получения карты обслуживания.