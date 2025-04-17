МНЕНИЕ Невладение таксистом эстонским языком в некоторых ситуациях может угрожать безопасности пассажира

- Почти две трети водителей такси, работающих на основе приложения, не говорят по-эстонски
- Закон должен восстановить требование к водителям такси владеть эстонским на уровне не ниже B1
- Даже в работающем по приложению такси могут возникнуть ситуации, требующие общения
За последние девять лет в эстонской таксомоторной отрасли сложилась парадоксальная ситуация: Закон о языке требует от водителей такси знания эстонского языка, но для получения карты обслуживания это знание не требуется доказывать, что привело к тому, что большинство водителей такси, работающих по приложению, не говорят на государственном языке, пишет Тийт Исоп, исполнительный директор Forus Takso.
В ходе совместного рейда Департамента полиции и погранохраны, Муниципальной полиции, Инспекции труда и Языкового департамента в конце марта вновь стало очевидным то, с чем многие эстонцы сталкиваются каждый день: большинство водителей такси, работающих на платформах-приложениях, не понимают эстонский язык на элементарном уровне. В ходе рейдов, организованных в аэропорту и порту Ванасадам, было проверено около 70 водителей, 28 из которых получили приглашение от Языкового департамента пройти проверку знания языка.
Представьте себе ситуацию, когда 60 процентов персонала отделения неотложной помощи не могут понять, на что жалуется пациент. Такова реальность современной таксомоторной отрасли: по словам специалиста Муниципальной полиции, почти две трети водителей работающих на основе приложения машин не говорят по-эстонски. Это ставит под угрозу как качество обслуживания, так и безопасность клиентов.
Бывают случаи, когда таксист не может ответить на вопросы ни на одном из языков, используемых в нашем регионе. Водители из весьма экзотических стран не говорят даже на базовом уровне по-английски или по-русски. Эта проблема возникла в Таллинне за последние девять лет и, по данным Языкового департамента, в последние годы обострилась. После каждого такого рейда этот вопрос поднимается в СМИ, но ничего не меняется к лучшему, поскольку законодательство стало вот таким перекошенным.
Есть решение
На законодательном уровне решение простое - в Законе об общественном транспорте необходимо восстановить требование о владении водителями такси эстонского языка на уровне не ниже B1, что является общепринятым стандартом для работников сферы услуг. Карта обслуживания должна выдаваться только после подтверждения знания языка, что позволит водителю выполнять свои обязанности на эстонском языке.
Требование владения языком уже существовало в законе - в 2014 году Закон об общественном транспорте предусматривал, что при подаче заявления на получение карты обслуживания водитель такси должен подтвердить знание эстонского языка.
Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск подтвердил, что эта мера побудила водителей такси активно изучать эстонский язык. К сожалению, это требование было отменено в 2016 году, при этом обоснованием была необходимость повышения качества услуг такси. Результатом стала нынешняя ситуация, когда таксистом может стать любой желающий, независимо от того, говорит ли он по-эстонски или нет.
Юридический конфликт
Сейчас мы дошли до правового абсурда - Закон о языке требует от водителей такси владеть базовыми навыками эстонского языка, а Закон об общественном транспорте допускает выдачу карты обслуживания без каких-либо доказательств знания языка. Языковой департамент проверяет языковые навыки водителей такси во время жалоб и рейдов, но это уже мера «лечения», а не «профилактики».
Два года назад на рассмотрении правительства находился проект поправок к Закону о языке и Закону об общественном транспорте, который должен был восстановить требование о том, чтобы водитель такси должен был доказать свое владение государственным языком на требуемом уровне для получения карты обслуживания.
Согласно проекту, все нынешние владельцы карт должны были бы не позднее 1 января 2024 года представить документ, подтверждающий знание эстонского языка на уровне не ниже B1. К сожалению, этот законопроект не был поддержан социал-демократами, находившимися в то время в правительстве. Если бы эта законодательная поправка была принята в начале 2023 года, мы бы сейчас не говорили об этой проблеме.
Почему знание языка так важно для работы в такси, функционирующих на основе приложения?
При заказе такси через приложение прямое общение водителя и клиента не обязательно, однако пассажир все равно должен иметь возможность при необходимости связаться с водителем и получить понятные ответы на свои вопросы и опасения.
Опыт компании Forus Takso, предоставляющей классические услуги такси на протяжении более 30 лет и успешно работающей и в сфере такси на основе приложения на протяжении последних трех лет, показывает, что знание языков водителем имеет решающее значение.
Он должен понимать изменения в организации дорожного движения, сформулированные на эстонском языке, и уметь отвечать на вопросы клиентов о маршруте. Если у пассажира возникнут проблемы со здоровьем, или проблемы возникнут у ребенка, путешествующего в такси без взрослых, такие вопросы невозможно будет решить с помощью приложения. В таких ситуациях людям необходимо общаться друг с другом.
При предоставлении услуг такси одинаково важны как знание водителем языка, так и безопасность транспортных средств - это принципы, которым мы следуем в нашей компании с самого начала. Прежде чем нанять водителя такси, мы встречаемся с кандидатом лично и оцениваем его уровень владения эстонским языком во время собеседования. Эта практика доказала, что соблюдение требований по знанию языка осуществимо и приносит пользу как клиентам, так и таксомоторным компаниям.