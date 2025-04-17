Министр иностранных дел Эстонии отправляется в Индонезию

В ходе визита 22 и 23 апреля министра иностранных дел будет сопровождать делегация эстонских бизнесменов.

Встречи с членами индонезийского кабинета министров в ходе визита будут направлены на укрепление двусторонних отношений, продвижение возможностей для эстонских предпринимателей на индонезийском рынке и обсуждение региональной и глобальной ситуации в сфере безопасности, c уделением особого внимания агрессивной войне России против Украины.