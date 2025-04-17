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В заповеднике в черте Тарту рубят деревья, но это делается ради благой цели

Перевод: Павел Соболев
В заповеднике Ропка-Ихасте заняты восстановлением исторических лугов.
В заповеднике Ропка-Ихасте заняты восстановлением исторических лугов. Фото: Kristjan Teedema

В природном заповеднике Ропка-Ихасте в Тарту, между рекой Эмайыги и Идаской окружной дорогой, было вырублено большое количество деревьев и кустарников. Эти работы лесозаготовительного свойства привлекли внимание случайного прохожего и заставили его задуматься о том, что же там происходит.

По заказу Департамента окружающей среды там ведутся работы по восстановлению луга, являющегося объектом природного наследия; так ответила на запрос Инга Киудорф, главный специалист отдела благоустройства Тартуской городской управы.

Что именно это означает?

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