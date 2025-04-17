В заповеднике в черте Тарту рубят деревья, но это делается ради благой цели

В природном заповеднике Ропка-Ихасте в Тарту, между рекой Эмайыги и Идаской окружной дорогой, было вырублено большое количество деревьев и кустарников. Эти работы лесозаготовительного свойства привлекли внимание случайного прохожего и заставили его задуматься о том, что же там происходит.