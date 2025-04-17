На центральном полигоне заблудился срочнослужащий, искавшие его сослуживцы попали в серьезное ДТП

Недавно на центральном полигоне Сил обороны Эстонии новобранец сознательно отделился от своей группы, и ночью его искали сослуживцы. Обнаруженному в лесу переохлажденному срочнослужащему оказали помощь медики. Однако той же ночью бронетранспортер, перевозивший его сослуживцев, попал в аварию, в результате чего семь призывников получили травмы. Четверо из них получили серьезные телесные повреждения.