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В Пярну возник пожар в промышленном здании

Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

На улице Ванапарги в Пярну загорелось промышленное здание. Сегодня, 17 апреля, в 20:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в промышленном здании в Пярну. По слова позвонившего, из-под крыши производственного здания поднимался дым.

Спасатели отреагировали на инцидент, присвоив инциденту наивысший уровень опасности - третий. В настоящее время ведутся спасательные работы. На первом этаже здания находится автомастерская. Там вскрываются гаражные боксы, производятся осмотры помещений и определяется место очага возгорания.

На инцидент отреагировали профессиональные спасатели из Пярну, Вяндра, Пярну-Яагупи и Килинги-Нымме.

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