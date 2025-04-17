В Пярну возник пожар в промышленном здании

На улице Ванапарги в Пярну загорелось промышленное здание. Сегодня, 17 апреля, в 20:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в промышленном здании в Пярну. По слова позвонившего, из-под крыши производственного здания поднимался дым.
Спасатели отреагировали на инцидент, присвоив инциденту наивысший уровень опасности - третий. В настоящее время ведутся спасательные работы. На первом этаже здания находится автомастерская. Там вскрываются гаражные боксы, производятся осмотры помещений и определяется место очага возгорания.
На инцидент отреагировали профессиональные спасатели из Пярну, Вяндра, Пярну-Яагупи и Килинги-Нымме.