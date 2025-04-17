В Пярну возник пожар в промышленном здании

На улице Ванапарги в Пярну загорелось промышленное здание. Сегодня, 17 апреля, в 20:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в промышленном здании в Пярну. По слова позвонившего, из-под крыши производственного здания поднимался дым.