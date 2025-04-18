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Мальчик из Газы, девочка из Украины. Организация World Press Photo выбрала лучшие фотографии года

BBC
Фотография, занявшая первое место (ниже можно посмотреть необрезанную версию).
Фотография, занявшая первое место (ниже можно посмотреть необрезанную версию). Фото: Samar Abu Elouf

Фотография безрукого палестинского мальчика из Газы признана лучшим снимком года по версии World Press Photo. Девятилетний Махмуд Аджжур потерял обе руки в результате израильского авиаудара по Газе в марте 2024 года, пишет «Русская служба Би-би-си».

Снимок сделан палестинской фотожурналисткой Самар Абу Элуф для New York Times. Ее эвакуировали из сектора Газа в конце 2023 года, и сейчас она живет в Катаре, в том же жилом комплексе в Дохе, что и Махмуд. Самар документирует судьбы тяжелораненых палестинцев, которым удалось выбраться из Газы.

«Это тихая фотография, которая звучит громко, - заявила исполнительный директор конкурса Джуман Эль Зейн Хури. - Она рассказывает историю одного мальчика, но в то же время - и всей войны, последствия которой будут ощущаться ещё не одним поколением».

Мальчик в белой майке. У него нет рук, из плеч торчат два обрубка, один короче, другой длиннее.
Мальчик в белой майке. У него нет рук, из плеч торчат два обрубка, один короче, другой длиннее. Фото: Samar Abu Elouf for the New York Times

В финал, помимо этой фотогрфии, прошли еще два снимка.

Это «Ночной переход» Джона Мура, снятый для агентства Getty Images, и «Засуха в Амазонии» - работа Мусука Нолте для агентства Panos Pictures и фонда Bertha Foundation.

«Ночной переход» показывает сложные реалии жизни на границе, которые часто теряются в политических дебатах, где обычно присутствуют полярные мнения о происходящем.

Китайские мигранты в пластиковых плащах. Темно, идет дождь, их фигуры подсвечены, но источник света неясен. На фоне горы.
Китайские мигранты в пластиковых плащах. Темно, идет дождь, их фигуры подсвечены, но источник света неясен. На фоне горы. Фото: John Moore for Getty Images

На фотографии «Засуха в Амазонии» молодой мужчина несет еду своей матери в деревне Манакапуру - когда-то туда можно было добраться на лодке, но теперь из-за засухи путь приходится преодолевать пешком, и он идет два километра по высохшему руслу реки.

Вид иссушенной, почти пустынной земли в крупнейшем тропическом лесу планеты подчеркивает масштабы происходящей экологической катастрофы и нарастающего водного кризиса в регионе.

Мужчина в белых шортах и соломенной шляпе, снятый со спины. В руках у него большие пакеты. Вокруг до горизонта песок, и только на горизонте видны деревья.
Мужчина в белых шортах и соломенной шляпе, снятый со спины. В руках у него большие пакеты. Вокруг до горизонта песок, и только на горизонте видны деревья. Фото: Musuk Nolte for Panos Pictures, Bertha Foundation

Победители 2025 года были выбраны из 59 320 фотографий, присланных 3 778 фотографами из 141 страны. Работы оценивались в трех категориях: одиночные снимки, серии (от 4 до 10 фотографий) и долгосрочные проекты (от 24 до 30 снимков на одну тему).

Ниже - подборка региональных победителей.

Африка, категория «Одиночные снимки»: Тамале Сафалу. Фото Марийн Фиддер

Мускулистый темнокожий мужчина в шортах стоит спиной к фотографу. Одну ногу заменяет протез. Рядом на веревке висит белье.
Мускулистый темнокожий мужчина в шортах стоит спиной к фотографу. Одну ногу заменяет протез. Рядом на веревке висит белье. Фото: Marijn Fidder

Уганда, Тамале Сафалу тренируется перед своим домом в Кампале. Он потерял правую ногу в аварии на мотоцикле, но продолжил заниматься спортом и стал первым бодибилдером с инвалидностью в Уганде, вышедшим на соревнования с атлетами без инвалидности.

Африка, категория «Серии»: «Заклинатели слонов из Ливингстона». Фото Томми Тренчарда, Panos Pictures, для NPR

Двое мужчин, стоящих спиной к фотографу, смотрят на слона, стоящего передом к фотографу.
Двое мужчин, стоящих спиной к фотографу, смотрят на слона, стоящего передом к фотографу. Фото: Tommy Trenchard for Panos Pictures

В Ливингстоне (Замбия) только в 2024 году слоны убили как минимум 11 человек. Причины участившихся конфликтов между животными и людьми - в сезон дождей стало мало дождей, а человеческие поселения становятся все больше.

Местная группа добровольцев теперь работает над тем, чтобы защитить как людей, так и диких животных.

Африка, категория «Долгосрочные проекты»: «Женские тела как поле битвы». Фото Чинции Каннери для Ассоциации Камиль Лепаж

Черно-белая фотография, женщина приподнимает юбку и показывает шрам на бедре.
Черно-белая фотография, женщина приподнимает юбку и показывает шрам на бедре. Фото: Cinzia Canneri for Association Camille Lepage

В 2017 году фотограф из Италии Чинция Каннери начала документировать жизнь эритрейских женщин, бегущих от авторитарного режима.

С началом войны в регионе Тыграй в Эфиопии она стала фотографировать и женщин из этого региона.

Ее героини сталкивались с насилием, в том числе с сексуальным, с пытками и расстрелами. 23-летняя Зайид (имя изменено), запечатленная на этом фото, была изнасилована в лагере для беженцев в регионе Амхара. Когда она вместе с семьей пыталась добраться до Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, ее и сестру ранили выстрелами амхарские солдаты.

Азия, категория «Серии»: «Афера с усыновлениями в Корее». Фото Чжэ С. Хонга для Associated Press

Пожилой мужчина и женщина плачут в маленькой комнате, стоя на расстоянии больше метра друг от друга.
Пожилой мужчина и женщина плачут в маленькой комнате, стоя на расстоянии больше метра друг от друга. Фото: Jae C. Hong for Associated Press

С 1950-х годов около 200 000 корейских детей были усыновлены в Соединенные Штаты.

Расследование Associated Press выявило масштабные фальсификации в документах об усыновлении, из-за чего многие приемные дети выросли с ложными или неполными сведениями о своем прошлом. За границу усыновлялись в том числе дети, у которых были живы родители.

Николь, женщина на фото, спустя 40 лет нашла своего отца.

Азия, категория «Одиночные снимки»: «Нация в конфликте». Фото Йе Аунг Ту

Группа мужчин с флагом. Они что-то празднуют и размахивают руками
Группа мужчин с флагом. Они что-то празднуют и размахивают руками Фото: Ye Aung Thu

Военные конфликты в Мьянме, которая раньше называлась Бирмой, длится уже не одно десятилетие, с момента обретения страной независимости. Борьба за этническую и региональную автономию продолжается по сей день.

Йе Аунг Ту, ставший свидетелем военного переворота 1988 года в возрасте шести лет, увидел, как история повторилась в 2021 году - когда его собственному сыну было столько же.

С тех пор он путешествует по стране, документируя действия повстанческих групп.

Азия, категория «Долгосрочные проекты»: «Те Уревера - живой предок народа Тухоэ». Фото Татьяны Чипсанавой, Пулитцеровский центр, New Zealand Geographic

Трое детей сидят в машине, один в багажнике, один лежит на крыше, еще двое стоят в багажнике и держатся за кузов.
Трое детей сидят в машине, один в багажнике, один лежит на крыше, еще двое стоят в багажнике и держатся за кузов. Фото: Tatsiana Chypsanava for Tatsiana Chypsanava, Pulitzer Center

Народ нгаи тухоэ, живущий в регионе Те Уревера в Новой Зеландии, с давних пор сохраняет независимость. Соглашение 2014 года позволило общине управлять своими исконными землями на основе культурных традиций и ценностей.

Однако недавние шаги правительства Новой Зеландии, придерживающегося правых взглядов, воспринимаются как откат от политики признания прав коренных народов.

В то же время появляются инициативы - такие, как ферма Татайвету, которую снимала Татьяна, - где сохраняются традиции и возрождается культура.

В комментарии белорусскому изданию «Наша Нива» фотограф говорила, что ей удалось найти общий язык с тухоэ благодаря своим корням: по одной линии она коми, по другой потомок староверов, живущих изолированно и промышляющих охотой и рыбалкой.

Европа, категория «Одиночные снимки»: «Вне окопов». Фото Флориана Бахмайера

Девочка лежит на кровати
Девочка лежит на кровати Фото: Florian Bachmeier

На снимке шестилетняя Ангелина. Она страдает от панических атак. Из-за оккупации Харьковской области российской армией девочка была вынуждена покинуть родное село под Купянском и переехать к бабушке Ларисе в Борщовку, которая находится в 95 километрах от Купянска. Ее мама осталась работать в Харькове, примерно в часе езды.

Европа, категория «Серии»: «Мария». Фото Марии Абранчес

Темнокожая женщина сидит на диване, подперев голову рукой
Темнокожая женщина сидит на диване, подперев голову рукой Фото: Maria Abranches

Ана Мария Жеремияш проработала более сорока лет сиделкой и домработницей в Португалии - ее история отражает судьбы многих женщин по всей Европе.

В возрасте девяти лет ее вывезли из Анголы, пообещав дать образование (обещание выполнено не было). С тех пор она играет важную, но зачастую незаметную роль в жизни тех семей, в которых она работала.

Европа, категория «Долгосрочные проекты»: «Дома пахнет дымом». Фото Алены Кардаш, DOCKS Collective, для журнала Stern

Несколько человек сидят в помещении, горит красный свет, на стенах разноцветный световые пятна. В кадре никто не танцует.
Несколько человек сидят в помещении, горит красный свет, на стенах разноцветный световые пятна. В кадре никто не танцует. Фото: Aliona Kardash for DOCKS Collective

Кардаш - фотограф родом из России, сейчас живёт в Германии. В своей работе она размышляет о потере дома и полной боли любви к тем, кто видит мир иначе.

Вернувшись в родной город, она пытается запечатлеть, как война меняет человеческие судьбы, сохраняя при этом надежду на то, что связь между людьми может уцелеть даже в условиях глубокого раскола общества.

Северная и Центральная Америка, категория «Одиночные снимки»: «Покушение на Дональда Трампа». Фото Джабина Ботсфорда для Washington Post

У Трампа после покушения окрававленное ухо, его эвакуируют со сцены.
У Трампа после покушения окрававленное ухо, его эвакуируют со сцены. Фото: Jabin Botsford for The Washington Post

Покушение на Дональда Трампа стало поворотным моментом предвыборной кампании 2024 года, с долгосрочными последствиями для политического будущего США.

Когда Трампа уводили со сцены после выстрела, он кричал: «Бороться, бороться, бороться!»

Снимок, сделанный через несколько секунд после покушения, показывает редкий момент уязвимости политика, чья кампания строилась на демонстрации силы и стойкости.

Северная и Центральная Америка, категория «Серии»: «Место для смерти». Фото Оливера Фарши

Вечернее сине-зеленое небо, черный силуэт дерева и дом с сияющими окнами.
Вечернее сине-зеленое небо, черный силуэт дерева и дом с сияющими окнами. Фото: Oliver Farshi

Серия фотографий Фарши посвящена ассистированному добровольному уходу из жизни. Эта фотография сделана в тихом жилом районе штата Вашингтон. В этом доме смертельно больным людям предоставляется возможность провести свои последние часы в присутствии близких и умереть с достоинством и ощущая поддержку.

Северная и Центральная Америка, категория «Долгосрочные проекты»: «Жизнь и смерть в стране без конституционных прав». Фото Карлоса Барреры, El Faro, для NPR

На чёрно-белом снимке - группа мужчин, плотно прижатых друг к другу за металлическими прутьями.
На чёрно-белом снимке - группа мужчин, плотно прижатых друг к другу за металлическими прутьями. Фото: Carlos Barrera for El Faro

В 2022 году Сальвадор ввел режим чрезвычайного положения, чтобы бороться с уличной преступностью. К марту 2025 года его продлевали уже 35 раз.

Базовые права, такие как свобода собраний и неприкосновенность частной жизни, были ограничены. В стране идут массовые аресты, тюрьмы переполнены, в них регулярно фиксируются случаи насилия и игнорирования нужд заключенных.

Проект Барреры сосредоточен на личных историях людей, ставших жертвами этой репрессивной политики.

Южная Америка, категория «Одиночные снимки»: «Самолет на затопленном взлетном поле». Фото Анселмо Куньи, Agence France-Presse

Окруженный водой самолет отражается в этой воде вместе с облаками, и создается ощущение, что он летит по небу вместе со своим отражением.
Окруженный водой самолет отражается в этой воде вместе с облаками, и создается ощущение, что он летит по небу вместе со своим отражением. Фото: Anselmo Cunha for Agence France-Presse

С апреля по июнь 2024 года в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул выпало рекордное количество осадков, что привело к самым сильным наводнениям в истории региона.

Южная Америка, категория «Серии»: Jaidë. Фото Сантьяго Месы

Три женщины в накидках с цветочным узором.
Три женщины в накидках с цветочным узором. Фото: Santiago Mesa

Эмбера Добида - кочевой коренной народ Колумбии - переселился в Боготу, спасаясь от насилия со стороны военизированных группировок. Однако в столице они сталкиваются с дискриминацией.

Число самоубийств в сообществе резко возросло: с 15 случаев в период с 2015 по 2020 год до 67 самоубийств и более 400 попыток к 2024 году.

Проект рассказывает о жизни женщин Эмбера, оказавшихся в эпицентре кризиса.

Южная Америка, категория «Долгосрочные проекты»: «Тропы отчаянной надежды». Фото Федерико Риоса

Женщина смотрит в окно, у нее на руках плачущий ребенок. Рядом сидит мужчина.
Женщина смотрит в окно, у нее на руках плачущий ребенок. Рядом сидит мужчина. Фото: Federico Ríos

Проект рассказывает о мигрантах, преодолевающих Дарьен - участок непроходимых джунглей длиной около 100 километров между Колумбией и Панамой.

Этот путь полон опасностей: бурные реки, сложный рельеф и высокий уровень преступности.

Западная, Центральная и Южная Азия, категория «Одиночные снимки»: «Атака дронов в Бейруте». Фото Муратa Сенгюля, Anadolu Agency

Люди, в том числе маленький мальчик, тревожно смотрят в небо. Рядом с людьми лежат их вещи, сами они сидят на бордюре и на земле рядом.
Люди, в том числе маленький мальчик, тревожно смотрят в небо. Рядом с людьми лежат их вещи, сами они сидят на бордюре и на земле рядом. Фото: Murat Şengül

С началом конфликта в Газе участились перестрелки между Израилем и группировкой «Хезболла», базирующейся в Ливане. В сентябре 2024 года боевые действия резко обострились.

Бейрут, долгое время считавшийся безопасным убежищем для беженцев с юга Ливана, сам оказался под ударом по мере того, как конфликт переместился на север.

Западная, Центральная и Южная Азия, категория «Серии»: «Земля, не принадлежащая женщинам». Фото Кианы Хайери, фонд Carmignac

Две женщины в хиджабах, одна лежит на коленях у другой.
Две женщины в хиджабах, одна лежит на коленях у другой. Фото: Kiana Hayeri for Fondation Carmignac

После прихода к власти в Афганистане талибы запретили девочкам старше 12 лет получать образование. Большинство вакансий для женщин недоступны, а в некоторых регионах женщинам запрещено выходить на улицу без мужчин или с открытым лицом.

Пространства, где женщины раньше свободно собирались, теперь стали недоступны. Несмотря на это, тихое сопротивление афганок продолжается.

Западная, Центральная и Южная Азия, категория «Долгосрочные проекты»: «Пули не знают границ». Фото Ибрахима Алипура

Вдова одного из колбаров стоит в черной чадре у дерева. Чёрно-белый снимок.
Вдова одного из колбаров стоит в черной чадре у дерева. Чёрно-белый снимок. Фото: Ebrahim Alipoor

Колбары - это пограничные торговцы. Они торгуют бытовой техникой, мобильными телефонами и одеждой, и все эти товары носят на спине через горные тропы из Ирака и Турции в Иранский Курдистан.

Десятилетия маргинализации курдского населения привели к массовой безработице в регионе. Многие становятся колбарами, рискуя быть застреленными силами безопасности или пограничным патрулем.

Все фотографии предоставлены фондом World Press Photo.

BBC
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