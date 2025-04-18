Мальчик из Газы, девочка из Украины. Организация World Press Photo выбрала лучшие фотографии года

Снимок сделан палестинской фотожурналисткой Самар Абу Элуф для New York Times. Ее эвакуировали из сектора Газа в конце 2023 года, и сейчас она живет в Катаре, в том же жилом комплексе в Дохе, что и Махмуд. Самар документирует судьбы тяжелораненых палестинцев, которым удалось выбраться из Газы.

«Это тихая фотография, которая звучит громко, - заявила исполнительный директор конкурса Джуман Эль Зейн Хури. - Она рассказывает историю одного мальчика, но в то же время - и всей войны, последствия которой будут ощущаться ещё не одним поколением».

Мальчик в белой майке. У него нет рук, из плеч торчат два обрубка, один короче, другой длиннее. Фото: Samar Abu Elouf for the New York Times

В финал, помимо этой фотогрфии, прошли еще два снимка.

Это «Ночной переход» Джона Мура, снятый для агентства Getty Images, и «Засуха в Амазонии» - работа Мусука Нолте для агентства Panos Pictures и фонда Bertha Foundation.

«Ночной переход» показывает сложные реалии жизни на границе, которые часто теряются в политических дебатах, где обычно присутствуют полярные мнения о происходящем.

Китайские мигранты в пластиковых плащах. Темно, идет дождь, их фигуры подсвечены, но источник света неясен. На фоне горы. Фото: John Moore for Getty Images

На фотографии «Засуха в Амазонии» молодой мужчина несет еду своей матери в деревне Манакапуру - когда-то туда можно было добраться на лодке, но теперь из-за засухи путь приходится преодолевать пешком, и он идет два километра по высохшему руслу реки.

Вид иссушенной, почти пустынной земли в крупнейшем тропическом лесу планеты подчеркивает масштабы происходящей экологической катастрофы и нарастающего водного кризиса в регионе.

Мужчина в белых шортах и соломенной шляпе, снятый со спины. В руках у него большие пакеты. Вокруг до горизонта песок, и только на горизонте видны деревья. Фото: Musuk Nolte for Panos Pictures, Bertha Foundation