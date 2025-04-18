Раймонд Кальюлайд Согласны ли мы отправить эстонских солдат в Украину?

К сожалению, с этим связан крайне неудобный вопрос. США не участвует в этой миссии. А что будет с пятой статьей НАТО, если Россия все же бесцеремонно нарушит какое-либо достигнутое соглашение и снова нападет на Украину, и Европа окажется втянутой в войну? Как тогда поступят Соединенные Штаты?

В такой ситуации Вашингтон может дать понять, что решение отправить войска в Украину было принято самими европейцами, и именно им придется отвечать за последствия этого шага. Это не теоретический вопрос, особенно для стран, находящихся на границе.

Конечно, перед окончательным голосованием в Рийгикогу нужно учитывать все три приведенных выше обстоятельства. Если мы можем поспособствовать достижению прочного мира в Украине, стоит это сделать. Но если предлагаемое решение не гарантирует на деле никакой безопасности, в чем тогда смысл нашего участия?

Во-вторых, нужно посмотреть, как поступят другие страны нашего региона, прежде всего - государства по берегам Балтийского моря: будут ли они участвовать и в какой форме? Важно, кто направляет войска, а кто нет. Военную помощь и оружие мы предоставляем уже многие годы, но именно отправка войск на территорию Украины станет качественно новым шагом.

В-третьих, мы должны трезво оценить, какой вклад нам по силам, учитывая огромные усилия, которые необходимы для укрепления собственной обороны Эстонии.