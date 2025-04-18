Раймонд Кальюлайд Согласны ли мы отправить эстонских солдат в Украину?

Если в Украине начнутся переговоры или будет достигнуто перемирие, неизбежно возникнет вопрос: сохранят ли европейские страны верность своим обещаниям отправить подразделения для обеспечения безопасности Украины, пишет член комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия)."
Сложно сказать, приведут ли переговоры между США и Россией в ближайшее время к значительным результатам. Скорее всего, дипломатия администрации Трампа сможет достичь определенного, пусть и ограниченного успеха, особенно учитывая, что к этому же стремятся несколько европейских лидеров. Однако нельзя исключать, что Россия, Украина или обе стороны пока не готовы к поиску дипломатического решения, и конфликт может продолжаться еще какое-то время.
В случае начала переговоров или достижения перемирия в Украине неизбежно встанет вопрос: сохранят ли европейские страны верность обещанию отправить свои подразделения для обеспечения безопасности Украины? При этом и нам, как государству, придется решить, будем ли мы принимать участие в этом процессе.
Известно, что действующее правительство поддерживает идею отправки военных в Украину, о чем публично заявлял премьер-министр Кристен Михал. Среди оппозиционных партий готовность рассмотреть такое предложение выразила партия «Отечество». Безусловно, было бы предпочтительно, чтобы соответствующее решение в Рийгикогу принималось на основе максимального консенсуса.
Принятие решения об отправке европейских военных в Украину по сути приравнивается к предоставлению гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО, от лица европейских стран. Это означает, что в случае нарушения мира со стороны России может начаться большая война. Именно в этом заключается суть такой гарантии безопасности, и об этом необходимо честно говорить людям в Эстонии, чтобы избежать возникновения ложных ожиданий или иллюзий.
К сожалению, с этим связан крайне неудобный вопрос. США не участвует в этой миссии. А что будет с пятой статьей НАТО, если Россия все же бесцеремонно нарушит какое-либо достигнутое соглашение и снова нападет на Украину, и Европа окажется втянутой в войну? Как тогда поступят Соединенные Штаты?
В такой ситуации Вашингтон может дать понять, что решение отправить войска в Украину было принято самими европейцами, и именно им придется отвечать за последствия этого шага. Это не теоретический вопрос, особенно для стран, находящихся на границе.
Конечно, перед окончательным голосованием в Рийгикогу нужно учитывать все три приведенных выше обстоятельства. Если мы можем поспособствовать достижению прочного мира в Украине, стоит это сделать. Но если предлагаемое решение не гарантирует на деле никакой безопасности, в чем тогда смысл нашего участия?
Во-вторых, нужно посмотреть, как поступят другие страны нашего региона, прежде всего - государства по берегам Балтийского моря: будут ли они участвовать и в какой форме? Важно, кто направляет войска, а кто нет. Военную помощь и оружие мы предоставляем уже многие годы, но именно отправка войск на территорию Украины станет качественно новым шагом.
В-третьих, мы должны трезво оценить, какой вклад нам по силам, учитывая огромные усилия, которые необходимы для укрепления собственной обороны Эстонии.
Эстония была и остается твердым сторонником поддержки Украины - не только морально и политически, но и с точки зрения военной помощи в пересчете на долю ВВП. Мы поддерживаем Украину не только с 2022 года, а уже с 2014-го, с момента оккупации Крыма. Конечно, мы обязаны продолжать поддержку всеми возможными способами.
При этом, очевидно, все согласятся: помощь Украине должна быть устойчивой и соразмерной нашим возможностям. Мы также увязали военную поддержку Украины с развитием отечественной оборонной промышленности и укреплением ключевых для Эстонии оборонных возможностей.
В подобных решениях необходимо различать реальные аргументы и политические лозунги. В столь ответственных вопросах не должно быть сомнений, что решения принимаются исходя исключительно из государственных интересов в области безопасности.
Например, личные амбиции некоторых эстонских политиков продолжить карьеру в структурах Евросоюза не должны иметь никакого отношения к подобным решениям - ведь мы говорим о шагах, которые могут иметь серьезные последствия для Эстонии. Конечно, позиция должна быть в том, чтобы действовать вместе с союзниками. Но это не означает, что Эстония автоматически поддержит любую инициативу, как только она появится на столе. Отношения между союзниками работают только тогда, когда учитываются интересы обеих сторон.
И последнее замечание: в публичной дискуссии внутри Эстонии нельзя допустить риторику в стиле «кто не поддерживает отправку войск в Украину, тот пророссийский и любит Путина». Я вовсе не наивен и понимаю, что именно с такими заявлениями Партия реформ и ее младший партнер «Ээсти 200» рано или поздно выйдут в парламент, но общественность не должна поддаваться подобному давлению.
Посмотрите на Финляндию. Финны заняли позицию, что как пограничное государство не могут позволить себе риск отправки собственных военных в Украину. Значит ли это, что финские лидеры пророссийские? Конечно, нет. Финляндия заботится о своих национальных интересах, и Эстония должна делать то же самое.
Эстония является парламентской республикой, и Конституция определяет, что решения такого уровня принимает именно Рийгикогу. Это предусмотрено для того, чтобы столь важные вопросы не решались узким кругом в кабинете министров или, что еще хуже, кулуарно одной-двумя партиями.
Требование ура-патриотизма, по сути подчиняющего всех решению правящей группы, отвратительно и опасно - это напоминает соседнее государство. Смысл парламентской демократии в том, чтобы парламент принимал решения исходя из Конституции и совести своих членов.
Рийгикогу имеет не только право, но и обязанность внимательно и беспристрастно взвесить все доводы за и против, и только так парламент должен поступить и на этот раз.