По данным Департамента полиции безопасности, в расположенной в Таллинне школе святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (не путать с эстоноязычной школой святого Иоанна в Нымме – прим. автора) используются учебники, привезенные из России, ищется финансирование в Москве, а детей воспитывают в духе кремлевских ценностей. Как отметил советник по вопросам религиозных дел Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ, эта школа напрямую связана с Российской Федерацией и ее образовательной политикой.