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После скандала: русскоязычные частные школы могут лишиться финансирования

Перевод: Вера Копти
День открытых дверей в школе святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, Таллинн, 2022 год.
День открытых дверей в школе святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, Таллинн, 2022 год. Фото: скриншот из передачи «Täistund».

Министр образования и науки Кристина Каллас не собирается закрывать русскоязычную православную частную школу, для которой, по данным КаПо, пытались найти финансирование из России, а ее деятельность ведомство считает угрозой для безопасности страны. Однако министр планирует изменить закон о частных школах, чтобы лишить иностранные частные школы государственной поддержки.

По данным Департамента полиции безопасности, в расположенной в Таллинне школе святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (не путать с эстоноязычной школой святого Иоанна в Нымме прим. автора) используются учебники, привезенные из России, ищется финансирование в Москве, а детей воспитывают в духе кремлевских ценностей. Как отметил советник по вопросам религиозных дел Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ, эта школа напрямую связана с Российской Федерацией и ее образовательной политикой.

«Я действительно не вижу причин, почему в Эстонии должна работать такая школа или почему следовало бы разрешать деятельность такому некоммерческому объединению, чья идеологическая основа нам враждебна», - сказал Рингвеэ журналисту Эло Мыттуc-Леппик в эфире программы «Täistund» на телеканале Kanal 2.

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