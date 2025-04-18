Без объяснения причин: Россия по-прежнему не переводит деньги пенсионерам в Эстонии

С февраля 2025 года Россия перестала выполнять свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, живущих в Эстонии. Четкого объяснения Эстония до сих пор не получила. В четверг, 10 апреля, на счет Департамента социального страхования поступило 7000 евро - это квартальная пенсия для семи человек, которые, согласно российским данным, являются ветеранами Второй мировой войны.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, этот случай показывает, что переводы на самом деле возможны, а предыдущее объяснение Пенсионного фонда России о невозможности переводов из-за санкций не имеет под собой оснований.

В настоящее время свою пенсию ожидают около 4000 российских пенсионеров, проживающих в Эстонии. «Для Эстонии непонятно, почему Россия не обращается со своими пенсионерами одинаково: выплаты были произведены только ветеранам, а остальные люди с февраля все еще в ожидании. Россия не выполняет свои обязательства перед собственными гражданами», - добавила министр.

На прошлой неделе пенсии получили именно ветераны Второй мировой войны, которым обычно начисляются более высокие пенсионные выплаты. Остальным было обещано, что деньги поступят к концу апреля.

Несмотря на приближение Пасхи, тысячи пожилых людей в Эстонии, получающих российские пенсии, остались без выплат. В целом Россия выплачивает пенсии около 4000 человек, большинство из которых - пенсионного возраста. Из них только 262 человека получают исключительно российскую пенсию, остальные получают выплаты как из России, так и из Эстонии. Большинство этих пенсионеров работали в Эстонии, поэтому также имеют право на эстонскую пенсию (в среднем около 600 евро в месяц), которую Эстония выплачивает им своевременно.