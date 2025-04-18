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Отцом младенца в Турку зарегистрировали давно умершего россиянина

Младенец. Снимок иллюстративный.
Младенец. Снимок иллюстративный. Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock

В Финляндии ежегодно возникают ситуации, когда биологический отец не может подтвердить свое отцовство. Из-за закона и строгих требований к документам отцом может быть признан даже человек, которого уже нет в живых, передает YLE.

Живущие в гражданском браке Йенни Ахола и Юусо Киили прошлой осенью находились в ожидании первенца.

Еще до его рождения они обратились в женскую консультацию, чтобы пройти процедуру подтверждения отцовства, и столкнулись с чем-то странным.

Юусо Киили сообщили, что официально он не является отцом ребенка. В системе учета населения в качестве отца ребенка был указан умерший в 2019 году муж Йенни Ахола, который был гражданином России. 

Йенни Ахола говорит, что после того как прошел первый шок, они подумали: когда вопрос начнут решать официально, все быстро станет на свои места. Однако они ошибались.

О запутанном финском законодательстве и последствиях смерти мужа за границей читайте ЗДЕСЬ.

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